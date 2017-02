Uhldingen-Mühlhofen Weingut Markgraf von Baden kooperiert mit "Ritter Durbach"

Die Weinstube Birnauer Oberhof setzt künftig auf badische Küche und regionale Erzeugnisse.

Das Weingut Markgraf von Baden hat einen neuen Pächter für die Gastronomie im Birnauer Oberhof gefunden. Ab März übernimmt Dominic Müller, Eigentümer des traditionsreichen Hotels Ritter Durbach, die Weinstube. Das gab das Weingut Markgraf von Baden gestern in einer Pressemitteilung bekannt. Der renommierte Hotelier ist schon seit 2012 Partner des Weinguts Markgraf von Baden. Müller betreib die Weinstube von Schloss Staufenberg in der Ortenau, dem zweiten Standbein des Weinguts.



Sein auf Schloss Staufenberg entwickeltes Qualitätskonzept möchte Müller auch auf dem Birnauer Oberhof umsetzen. „Ein kompetentes Team und der Fokus auf heimischer Küche aus regionalen Erzeugnissen in Verbindung mit den großartigen Weinen des Weinguts Markgraf von Baden sind hierfür die wichtigsten Komponenten“, zitiert die Pressemitteilung Müller. Der einzigartige Gastronomiestandort mache den Oberhof zu einer der ersten Adressen für Hochzeiten und andere Events, für Familienfeste und er solle durchaus auch als Tagungsräume genutzt werden. Bernhard Prinz von Baden freut sich auf die Zusammenarbeit mit Müller und seiner Mannschaft: „Wir gehen einen wichtigen Schritt in der gastronomischen Entwicklung des Birnauer Oberhofes. Dominic Müller ist nicht nur erfahren und kompetent, sondern hat eine klare Vorstellung davon, wie sich heimische Gastronomie und unsere herkunftstypischen Bodenseeweine in einer badischen Weinstube am besten kombinieren lassen.“ Derzeit werden Küche und Gastraum dem neuen Konzept entsprechend umgestaltet.