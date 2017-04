Uhldingen-Mühlhofen Vorstand des Familientreffs Kunter-Bund wir bestätigt

Der Familientreff Kunter-Bund blickt zufrieden auf das vergangene Jahr zurück, in dem verstärkt auf die Integration für Migrantenfamilien gesetzt wurde.

Uhldingen-Mühlhofen – Anna-Jelena Grünvogel, Szilvia Jantz sowie Katja Breinlinger, die drei gleichberechtigten Vorsitzenden im Familientreff Kunter-Bund in Uhldingen-Mühlhofen, sind in ihrem Amt bestätigt worden. Die Hauptversammlung wählte neu als Beisitzerinnen im Vorstand Annette Takácz, Isabel Müller-Trinler; Refika Rössler und Christina Kaip wurden als Beisitzerinnen im Amt bestätigt. Der Verein hebt in einem Pressebericht hervor, dass die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen und mit Gabriele Waibel vom Kreisjugendamt Bodenseekreis gut funktioniere. "Durch das gute Zusammenwirken ist es möglich, viele Angebote für Kinder und deren Familien anzubieten, zum Beispiel die regelmäßigen Angebote wie Kinderbetreuung, Spielgruppen, Babytreff, Sprechstunden für die Beratungen von Familien, Integrationskurse für Migrantenfamilien, als auch Sonderaktionen wie Familienfeste, Ferienspiele oder Ausflüge", so der Verein in seinem Pressetext. "Alle Angebote sind sehr gut ausgelastet."

Der Familientreff stelle sich den Herausforderungen des vermehrten Zuzugs von Familien mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen. Verstärkt würden Kurse und Aktionen angeboten, diese Familien einzubinden. "Die unterschiedlichen kulturellen Werte werden als Bereicherung für das Miteinander erlebt", kommentiert der Verein. Seit Oktober bietet der Familientreff zudem monatlich ein Treff-Café mit Vorträgen zu den Themen Ernährung und Erziehung oder Eltern-Sein an. Neu seit April 2017 ist eine sich monatlich treffende Papa-Kind-Gruppe. Die nächsten Aktionen wie Kinderferienspiele und das Internationale Familienfest, das im September wieder stattfinden soll, sind in Planung. Vor zwei Jahren feierte der Familientreff sein 20-jähriges Bestehen. Der Familientreff hat 142 Mitgliedsfamilien.

