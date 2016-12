Uhldingen-Mühlhofen Vorführ-Feuerwerk zwischen den Jahren

Der Uhldinger Pyrotechniker Stefan Burgenmeister verkauft Feuerwerk und zeigt vorher, welchen Effekt eine Rakete am Himmel hat.

Wenn bunt verpackte Raketen und Feuerwerksbatterien mit Namen wie „Venuszauber“ oder „Jupiterleuchtregen“ in den Auslagen der Geschäfte liegen, versprechen vielfarbige Bildchen auf den Flugkörpern meist die tollsten Effekte. Bisweilen verhungern die Dinger dann schon nach wenigen Metern nach dem Aushüsteln von drei oder vier schwächelnden Glimmbällchen.

Einen ungewöhnlichen Weg geht der Pyrotechniker und Veranstaltungsmeister Stefan Burgenmeister deshalb. Beim Verkauf der Feuerwerkskörper sei er immer gefragt worden, welche Bilder die Raketen am Himmel leuchten lassen würden. „Da kam mir die Idee, die Raketen vorzuführen, damit die Kunden nicht die Katze im Sack kaufen“, sagt Burgenmeister. Und so ist der „Winterzauber“ am heutigen Mittwoch, 28. Dezember, auf dem Gelände des Schützenvereins Oberuhldingen kein verlängerter Weihnachtsmarkt, sondern eher eine vorgezogene Silvesterfeier. Ab 18 Uhr gibt es am Schützenhaus Oberuhldingen (beim Verkehrsübungsplatz) Bewirtung und Musik – und ab 20 Uhr als Beilage zu Würsten vom Grill und Glühwein das gut einstündige Vorführfeuerwerk. Moderiert wird das Spektakel von SeeWoche-Redakteur Reiner Jäckle, bekannt auch als eine Hälfte von „die Jungs vom Bodensee“.

Natürlich hält sich Pyrotechniker Burgenmeister an alle gesetzlichen Bestimmungen. Für seinen Winterzauber hat er selbstverständlich eine Sondererlaubnis eingeholt, damit er noch vor Silvester ein Feuerwerk entzünden darf. Denn das wäre ansonsten lediglich am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt; wobei das die generelle gesetzliche Regelung ist, Kommunen können Sonderregelungen erlassen und in bestimmten sensiblen Bereichen, etwa in Altstädten, Feuerwerk aus Sicherheitsgründen ganz verbieten.

Der Verkauf der Feuerwerkskörper beginnt dann unmittelbar nach Mitternacht, also in der ersten Minute des 29. Dezember. Nur in den letzten drei Tagen des Jahres darf Feuerwerk verkauft werden.