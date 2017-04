vor 4 Stunden Reiner Jäckle Uhldingen-Mühlhofen Volles Haus in der Alten Fabrik bei Benefizkonzert für Lillian Boutté

Zwei Jahre lebte die Sängerin aus New Orleans in Mühlhofen, jetzt leidet sie an Alzheimer und ist zurück in den USA. Ihre Freundin Marianne Vetter organisierte regionale und internationale Stars wie den Pianisten Christian Wilson.

