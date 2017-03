VdK-Ortsverband feiert 70. Geburtstag

Der Ortsverband Uhldingen-Mühlhofen im Sozialverband VdK wird 70 Jahre alt und feiert das am 16. September 2017. Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde Hans-Peter Groeschel als Vorsitzender bestätigt.

Uhldingen-Mühlhofen – Auf sein 70-jähriges Bestehen blickt der Sozialverband VdK Uhldingen-Mühlhofen in diesem Jahr zurück. Das soll am 16. September gefeiert werden, wie der wiedergewählte Vorsitzender Hans-Peter Groeschel bei der Hauptversammlung in der Mehrzweckhalle Mühlhofen mitteilte.

Seinen Ausführungen zufolge hat der Ortsverband derzeit 306 Mitglieder, zwölf mehr als im Jahr zuvor. Davon sind 182 Frauen, das Durchschnittsalter liegt etwas über 70 Jahre. Der Vorsitzende sagte weiter, dass die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt seien, „sonst wäre die Vereinsführung nicht möglich“. Während Frauenvertreterin Ellen Möcking über ihre vielseitige Arbeit bei Jubiläums- und Krankenbesuchen unterrichtete, informierte Schriftführerin Anna Kurtz über die vielen Aktivitäten des Ortsverbandes.

Die Kassenbestand hat wegen mehrerer Anschaffungen deutlich abgenommen, "das größte Minus seit 20 Jahren", wie Kassiererin Anita Neubacher feststellte. Dafür besitze man jetzt eine Lautsprecheranlage und einen Beamer. „Wir haben zwar hier in den sauren Apfel gebissen, aber sonst hätten wir wohl noch lange auf eine Anlage warten müssen. Es war eine sinnvolle Ausgabe“, verteidigte Groeschel den Kauf.

Dagegen weist die Kasse der Osteoporose-Selbsthilfegruppe, wo professionelle Gymnastik angeboten wird, ein leichtes Plus auf, so Neubacher. Für die Gruppe, die dieses Jahr 20 Jahre alt wird, wird eine neue Leitung gesucht. Bürgermeister-Stellvertreter Hubert Wagner zeigte sich beeindruckt, was der Verein alles leiste und anbiete: „Ein Erfolg des Ortsverbandes ist auch ein Erfolg für die Gemeinde.“ Lobende Worte hatte auch Kreisvorsitzender Peter Kammer übrig.

Für 70-jährige Mitgliedschaft ehrte Groeschel die Gründungsmitglieder Maria Ortolf, Maria Sulger, Gerhild Villwock und Erna Wenk mit dem goldenen Treueabzeichen mit Brillant des Landesverbandes. Außerdem zeichnete er Heinz Waibel für besondere Leistungen mit Urkunde und goldenen Verdienstnadel des Landesverbandes aus. Anita Neubacher und Ellen Möcking erhielten für hervorragende Leistungen und Verdienste die goldene Ehrennadel des VdK Deutschland für ihre 20-jährige Tätigkeit im Ortsverband. Zudem wurden zwölf Mitglieder für zehnjährige Mitgliedschaft mit der silbernen Nadel geehrt: Elsa Bäumel, Gottfried Honz, Heinz-Karl Jauchstetter, Hansjörg Karcher, Heike Kosmund, Anna Kurtz, Georg Reinhardt, Birgit Uhlig, Magdalena Vierling, Anna-Gerda Wagner, Klara Wanner und Karin Zippel.

Die Wahl des Vorstandes ergab folgendes Ergebnis: Hans-Peter Groeschel (Vorsitzender), Horst Krake (Stellvertreter), Anna Kurtz (Schriftführerin), Anita Neubacher (Kassiererin), Axel Berkowski, Ulla Gutemann, Josef Scherer, Erika Bildesheim und Heinz Waibel (Beisitzer). Da Ellen Möcking aus privaten Gründen ihr Amt als Frauenvertreterin niederlegte, aber kein Nachfolger gefunden werden konnte, blieb das Amt vakant. Es wird kommissarisch von Ellen Möcking weitergeführt. Zu Kassenprüfern bestellte die Versammlung Walter Rigal und Gerhard Butscher.

Der Verein

Der Ortsverband Uhldingen-Mühlhofen des VdK wurde 1947 gegründet. Er hat 306 Mitglieder. Der VdK ist der Sozialverband für alle Menschen, die Beratung in sozialrechtlichen Fragen suchen, soziale Gerechtigkeit erlangen wollen, um ihre Anliegen mit dem Rückhalt einer starken Gemeinschaft gestalten und verwirklichen zu können. Der VdK berät und vertritt seine Mitglieder in Rentenfragen sowie auf den Gebieten Kranken- und Pflegeversicherung, Rehabilitation, Behindertenrecht sowie im Unfallrecht.

Vorsitzender des Ortsverbands ist Hans-Peter Groeschel, Erlenweg 18, Telefon 0 75 56/61 47.

