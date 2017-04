Uhldingen-Mühlhofen Uwe Neumann ist neuer Vorsitzender des Uhldinger Fotoclubs

Die Fotofreunde freuen sich nicht nur über ihren Umzug in die Tourist-Info, sondern werben bei ihrer Mitgliederversammlung auch kräftig für ihren Fotowalk im April.

Uhldingen-Mühlhofen – Uwe Neumann ist neuer Vorsitzender des Fotoclubs Uhldingen. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende löst Bernhard Waurick ab, der dem Verein in den zurückliegenden zwölf Jahren vorstand. Das ergaben die Vorstandswahlen der 28 Fotofreunde. Der Fotoclub hat diese Versammlung im neuen Domizil in der Tourist-Information am Parkplatz zum See abgehalten, das der Verein Anfang des Jahres bezogen hat.

Waurick, der laut dem ehemaligen Kassierer Norbert Sand "neue Türen im Vereinsleben aufgestoßen" habe, nahm seinen Rücktritt als Anlass für einen kurzen Rückblick auf die zurückliegenden zwölf Jahre. Als er den Verein übernommen hatte, habe dieser fast vor dem Aus gestanden, weil sich niemand für den Posten des Vorsitzenden habe finden lassen. Als wichtigen Meilenstein bezeichnete er die seinerzeitige notwendige Umstellung auf die digitale Fotografie und den jetzigen Umzug aus dem ehemaligen Haus des Gastes, in dem der Verein seit 1976 beheimatet war. Sein Dank galt zum einen der Gemeinde, die immer ein offenes Ohr für die Belange des Fotoclubs habe, zum anderen der Unterstützung vieler Vereinsmitglieder, „ohne die meine Arbeit sonst so nicht möglich gewesen wäre“.

Uwe Neumann sprach von einem „ereignisreichen Jahr, gefüllt mit vielen Terminen“, der Umzug sei Dank vieler Helfer schnell vonstattengegangen. Nicht weniger als 970 Kilogramm Holz habe man in einem Container entsorgt. Beim Tag der offenen Tür vor wenigen Tagen habe man sich sehr gut präsentiert. „Das hat uns viel Lob eingebracht“, freute er sich.

Internetanschluss fehlt noch

Während Schriftführer Ewald Schlegele von 57 Terminen, davon 38 Clubabende, sprach, informierte Pressewart Mathias Kullik über 260 Besucher, die im Schnitt täglich die Homepage des Vereins anklickten. Gerätewart Reiner Böschen sagte, in diesem Jahr stünden Workshops zu technischen Themen wie dem Programm Lightroom und zu Bildbearbeitung an. Er bemängelte das Fehlen eines Internetanschlusses, da die Netzwerkkabelanschlüsse noch nicht belegt seien. Ziel sei daher die Herstellung eines Internetzugangs und auch die Erneuerung des clubeigenen Computers. Bürgermeister Edgar Lamm, der den Mitgliedern für die fotografische Begleitung der Gemeinde im Jahresverlauf dankte, versprach in dem Zusammenhang die Behebung der derzeit technischen Schwierigkeiten. „Wir wollen ja den Fotoclub ja nicht technisch abhängen“, sagte er. Schließlich wolle die Gemeinde dem Verein in seinen neuen Räumlichkeiten „gute Zukunftsperspektiven“ bieten.

Die unter seiner Leitung erfolgten Neuwahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Uwe Neumann (Vorsitzender), Ewald Schlegel (stellvertretender Vorsitzender), Michael Schnurr (Kassenwart), Bernhard Waurick (Schriftführer), Matthias Kullik (Pressewart), Reiner Böschen (Gerätewart). Die Fotofreunde bestellten außerdem Volkert Harpprecht und Detlef Wernicke zu den Kassenprüfern.

Neue Fotofreunde möchte der Verein mit seiner Aktion „Fotowalk“ gewinnen. Ziel ist es, Fotobegeisterte jeglicher Erfahrungsstufe und Richtung zusammenzubringen, um weiter Erfahrung zu sammeln beziehungsweise um sich auszutauschen. Der erste Fotowalk findet am kommenden Samstag, 8. April, statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der neuen Tourist-Information, Ehbachstraße 1.

Der Fotoclub

Der Verein wurde 1963 gegründet, die Gemeinnützigkeit im April 2002 anerkannt. Leitgedanke ist das Ausüben und die Pflege innovativer, kreativer und künstlerischer Fotografie als kultureller Beitrag in der Gemeinde und in der Region Bodensee-Oberschwaben. Ein fester Bestandteil der Arbeit ist die Teilnahme an Fotowettbewerben und die Jahresausstellung. In loser Reihenfolge finden Workshops über Bildgestaltung, Präsentation und Technik statt. Die Mitglieder treffen sich montags um 19.30 Uhr im Clubheim in der Tourist-Information, Ehbachstraße 1. Bei diesem Treffen werden insbesondere Fotografien vorgestellt und besprochen.

Kontakt: Uwe Neumann, Telefon 0 75 56/10 78.

