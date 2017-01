Unterbringung von Flüchtlingen: Lamm klar gegen Neubauten

Bürgermeister Edgar Lamm sieht ein eklatantes Ungleichgewicht bei der Verteilung der Gemeinschaftsunterkunfts-Plätze zuungunsten von Uhldingen-Mühlhofen. Er setzt sich "vehement" dafür ein, dass Neubauten, die das Landratsamt beim Sportplatz und beim Wertstoffhof in Oberuhldingen plant, nicht realisiert werden.

Uhldingen-Mühlhofen (hk) 159 Flüchtlinge und Asylsuchende leben derzeit in den vier Gemeinschaftsunterkünften (GU) des Landratsamtes in der Gemeinde. 31 Menschen sind im Flüchtlingsheim in der Alten Uhldinger Straße in Oberuhldingen untergebracht, 22 in der Hauptstraße, 47 im Kanalweg und 59 in der Gewerbestraße – jeweils in Mühlhofen. Darüber informierte Bürgermeister Edgar Lamm beim Neujahrsempfang.

Weitere Neubauten, die das Landratsamt beim Sportplatz und beim Wertstoffhof in Oberuhldingen plant, wären geeignet für 78 beziehungsweise 40 Menschen. „Sie sind jedoch beim Landratsamt zurzeit nicht in der obersten Priorität und wurden zurückgestellt, sind aber jederzeit machbar“, sagte Lamm, der sich dafür „vehement“ einsetzen möchte, dass diese Bauten nicht realisiert werden. Denn zunächst müsse auch das eklatante Ungleichgewicht zuungunsten von Uhldingen-Mühlhofen bei der Verteilung der Gemeinschaftsunterkunfts-Plätze im Bodenseekreis ausgeglichen werden, so der Rathauschef. „Eine normale Entwicklung bei den Flüchtlingszahlen vorausgesetzt, wird dieser Kelch also an uns vorübergehen.“

In der Anschlussunterbringung, für die die Gemeinde verantwortlich ist, sind nach Darstellung Lamms zurzeit 120 Menschen in 22 von der Gemeinde angemieteten Wohnungen und in zwei privaten Wohnungen untergebracht. Davon seien 66 Personen aus Syrien, 21 aus dem Irak, 16 aus Afghanistan, jeweils vier aus dem Iran und aus Indien, jeweils drei aus Nigeria und aus Tschetschenien und jeweils einer aus Indien und Guinea. Bei einer Person sei die Nationalität noch ungeklärt.

Kommunaler Flüchtlingsdialog

Lamm erwähnte den kommunalen Flüchtlingsdialog im Feuerwehrhaus im Dezember, der mit "äußerst positiven Ergebnissen" geendet sei, die man in den kommenden Monaten umsetzen wolle. Außerdem sei dem Unterstützerkreis Migration Uhldingen-Mühlhofen im Dezember im Landratsamt Bodenseekreis der Preis des Bodenseekreises für ehrenamtliches Engagement zuerkannt worden.