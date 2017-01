Uhldingen-Mühlhofen Unfall bei Gebhardsweiler mit Blechschaden an vier von fünf Autos

Ein junger Mann hat einen Unfall auf schneeglatter Fahrbahn. Einer hält an, um nach ihm zu schauen, noch einer hält, dahinter eine Fahrschülerin und noch ein Auto, das nicht mehr bremsen kann.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam ein 26-jähriger, der am Dienstag gegen 19.20 Uhr auf der Kreisstraße 7783 von Daisendorf in Richtung Mühlhofen fuhr, im Ausgang einer Rechtskurve kurz vor Gebhardsweiler nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr eine Böschung hoch und zurück auf die Fahrbahn, wo er zum Stehen kam, beschreibt die Polizei weiter. Gegen 19.30 Uhr hielt ein 22-Jähriger mit seinem VW hinter dem am rechten Fahrbahnrand stehenden Unfallwagen, um nach dessen Fahrer zu schauen. Zeitgleich hielt ein anderer Autofahrer auf der Gegenspur an. Eine Fahrschülerin dahinter habe gerade noch einen Unfall vermeiden können. Das sei dem ihr nachfolgenden 63-jährigen Subaru-Fahrer nicht mehr gelungen, er habe den VW des Helfers und das Fahrschulfahrzeug gestreift, heißt es weiter von der Polizei. Insgesamt entstand rund 6000 Euro Schaden.