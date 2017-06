Uhldingen-Mühlhofen Unbekannter bricht Auto auf und stiehlt Rucksäcke

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag, zwischen 11.20 Uhr und 12 Uhr, zwei Rucksäcke samt Inhalt im Gesamtwert von mehr als 300 Euro aus einem Auto gestohlen, das auf dem Parkplatz Birnau abgestellt war, berichtet die Polizei.

Der Unbekannte hatte mit einem unbekannten Gegenstand die rechte Seitenscheibe an dem Renault Scenic eingeschlagen und war so an das Diebesgut gelangt. Wie die Polizei mitteilt, waren schon gegen 10.45 Uhr zwei weitere verschlossen abgestellte Autos am Parkplatz beim Sportgelände an der Bodenseestraße auf die gleiche Art und Weise aufgebrochen worden. Aus einem der beiden Autos hatte der Täter eine Damenhandtasche mitgenommen, die gegen 15 Uhr in einem Mülleimer auf dem Parkplatz Birnau gefunden wurde. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen gesehen oder sonst Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen, 0 75 51/80 40, zu verständigen.