Uhldingen-Mühlhofen Uhldinger Hippies feiern ihr zehnjähriges Jubiläum

Die Uhldinger Hippies feiern am Samstag, 11. Februar, mit mehreren Lumpenkapellen in der Lichtenberghalle.

„The night of peace and music“: Unter diesem Motto feiern die Uhldinger Hippies am Samstag, 11. Februar, ihr zehnjähriges Bestehen. Ab 19 Uhr ist in der Lichtenberghalle für viel Stimmung gesorgt, denn nicht weniger als fünf Lumpenkapellen haben zugesagt. Veranstalter ist der Förderverein des Musikvereins Oberuhldingen.

Die Hippies wurden vor zehn Jahren von sechs jungen Musikern des Musikvereins Oberuhldingen im Alter von 16 und 17 Jahren ins Leben gerufen, nachdem die Uhldinger Mönche aufgelöst worden waren. „Wir wollten was anderes spielen als im Musikverein“, erinnert sich der heutige Leiter Marco Knoblauch.

Schnell waren die ersten „sechs bis sieben“ Stücke eingeübt, bei denen man große Unterstützung der ehemaligen Mönche erhielt. Bei der Kostümierung entschied man sich für Hippies, zur Wahl standen damals auch Eisbären. „Ein bunter, verrückter, lustiger Haufen, der relativ gleich aussehen soll, aber bei dem jeder das anziehen kann, was er möchte“, so Marco Knoblauch, neben seiner Schwester Alina, Patrick Scheidegg und Dirk Kramer verbliebenes Gründungsmitglied. Heute sind es 28 junge Musiker aus Uhldingen-Mühlhofen, die über ein Repertoire von rund 18 Titeln verfügen.

Ihren größten Erfolg erreichten sie beim vom SWR und SÜDKURIER organisierten Wettbewerb "Närrischer Ohrwurm“ im Jahre 2009. Von mehr als 40 Bewerbern aus ganz Baden-Württemberg durften die zehn Besten ihre Leistung auf dem Augustinerplatz in Konstanz darbieten. Trotz starker Konkurrenz belegten die Hippies den zweiten Platz hinter Papis Pumpels.

Kostümierung erwünscht

Einlass zur Geburtstagsveranstaltung ist ab 16 Jahren. Es besteht Ausweispflicht mit Partypass. Knoblauch macht darauf aufmerksam, dass nur komplett ausgefüllte Partypässe mit Lichtbild akzeptiert werden und es keine Blanko-Pässe am Eingang geben wird. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Wer bis 20 Uhr eintrifft, bekommt ein Freigetränk seiner Wahl. „Kostümierung ist erwünscht“, sagt Marco Knoblauch.