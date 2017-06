Uhldingen-Mühlhofen Uhldingen-Mühlhofen mit grundsolidem Haushalt

Gemeinde baut weiter Schulden ab und 5,59 Millionen Euro fließen in Investitionen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für dieses Jahr sind beschlossene Sache. Der Gemeinderat hat das Zahlenwerk einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und des Stellenplans verabschiedet. Bürgermeister Edgar Lamm hatte in der Sitzung zuvor den Haushaltsplanentwurf ausführlich vorgestellt. Gegenüber den seinerzeitigen Zahlen hat es keine wesentlichen Änderungen gegeben. Wie schon in den zurückliegenden zwölf Jahren sind keine Kreditaufnahme und dadurch ein weiterer Abbau der Gemeindeschulden beabsichtigt. „Ein Haushalt, der solide finanziert ist und der uns auch bei der einen oder anderen unangenehmen Überraschung im Laufe des Jahres nicht umwerfen wird“, hatte Bürgermeister Edgar Lamm bei der Einbringung des Haushaltes im Mai gesagt.

Der Haushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 24,02 Millionen Euro gegenüber 26,77 Millionen im Vorjahr. Das Volumen des Verwaltungshaushalts – der laufende Betrieb der Gemeinde – beläuft sich auf 18,42 (16,80) Millionen Euro. Der Vermögens- beziehungsweise Investitionshaushalt, in dem Vorgänge abgewickelt werden, die das Vermögen der Gemeinde beeinflussen, beziffert sich auf 5,59 (9,97) Millionen Euro. Der Rückgang liegt in wenigeren Bauvorhaben als im Jahr zuvor begründet. Der Überschuss im Verwaltungshaushalt – die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt – beträgt 1,48 Millionen Euro. Und die Netto-Investitionsrate, also Zuführungsrate minus Schuldentilgung, beläuft sich auf 1,32 Millionen Euro. Die Gemeindeschulden sinken von 1,5 auf 1,39 Millionen Euro und die Rücklagen werden Ende des Jahres noch 2,52 Millionen Euro betragen. Zum Jahresende wird jeder Einwohner statistisch Schulden von 172 Euro haben – 19 Euro weniger als im Vorjahr. Für Personalkosten sind 4,4 Millionen Euro beziehungsweise 24,1 Prozent des Verwaltungshaushalts eingeplant.

In Bezug auf die mittelfristige, lediglich als Orientierung gedachte Finanzplanung sagte Kämmerin Gabriele Bentele, die Finanzdaten der Jahre 2018 bis 2020 basierten auf dem diesjährigen Haushaltsansatz, „das heißt, die Einsparungen und Streichungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus den Vorjahren werden in den folgenden Jahren weiter geführt“. Durch die Vorgaben für die Zuweisungen vom Land aus den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2017 könnten in den Finanzplanungsjahren bis 2020 weiterhin Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Kreditaufnahmen seien in den kommenden drei Jahren nicht erforderlich. Im nächsten Jahr sollen den Rücklagen rund zwei Millionen Euro zur Finanzierung der Investitionen entnommen werden, 2019 und 2020 sind wieder Zuführungen von 3,8 Millionen Euro geplant. Als wesentliche Investition für die kommenden drei Jahre nannte Bentele den Neubau des Bauhofes für rund 3,11 Millionen Euro. Weitere 1,2 Millionen Euro sind für die Umgestaltung der Unteruhldinger Uferpromenade vorgesehen.

Zahlen im Überblick

Haushalt

Gesamthaushalt: 24,02 Millionen, Verwaltungshaushalt: 18,42 Millionen, Vermögenshaushalt: 5,59 Millionen, Zuführung: 1,48 Millionen, Gemeindeschulden: 1,39 Millionen, Rücklagen: 2,52 Millionen, Einkommenssteuer: 4,73 Millionen, Gewerbesteuer: 1,5 Millionen, Schlüsselzuweisungen Land: 4,06 Millionen

Investitionen

Neubau Tourist-Information: 650 000, Erwerb von Beteiligungen: 593 000, Planungskosten Neubau Bauhof: 524 000, Erwerb Ökopunkte: 440 000 Euro, Straßensanierung GVV: 271 000, Umbau Rathaus: 253 000, Sanierung Ottenbohlstraße: 233 000, Radwegeneubau unterhalb Birnau: 200 000, Straßensanierung Auf der Höhe: 200 000, Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr 200 000

Zuschussbedarf

Kindergärten 1 280 730 Euro, Lichtenbergschule mit Halle 652 841, Feuerwehr: 418 529, Sporthalle Mühlhofen: 260 907, Hallenbad: 168 600, Friedhöfe: 160 546, Musikschule: 151 089, Straßenunterhaltung: 150 000, Bücherei: 127 122, Betreuungsangebot Schule: 98 420

(Zahlen in Euro)