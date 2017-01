Uhldingen-Mühlhofen Uhldingen-Mühlhofen beschafft neues Löschfahrzeug für 480 000 Euro

Damit hat die örtliche Feuerwehr ihren Fahrzeugpark komplett erneutert.

Die Freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen erhält in diesem Jahr voraussichtlich im vierten Quartal ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20/20. Das rund 480 000 Euro teure Fahrzeug wird das 27 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 aus dem Jahr 1990 ersetzen. Das teilte Bürgermeister Edgar Lamm mit. „Eine Fachförderung in Höhe von 91 000 Euro wurde uns signalisiert und wir werden auch Ausgleichstockmittel in Höhe von 200 000 Euro beantragen“, sagte er jüngst während des Neujahrsempfangs. Lamm rechnet mit einer hohen Förderquote.

Dass man die Ausgleichstockmittel auch tatsächlich in voller Höhe erhält, ist noch abhängig vom Landratsamt Bodenseekreis und Kreisbrandmeister Henning Nöh, wie Kommandant Ewald Moser dem SÜDKURIER mitteilte. In der Priorität sei das Fahrzeug zumindest ganz oben angesiedelt. "Ich hoffe schon, dass wir berücksichtigt werden, es würde gut reinpassen und der Bedarf ist da", sagt Moser.

Mit dem neuen Fahrzeug umfasst der Fahrzeugbestand der Feuerwehr dann ein HLF 20/16 aus dem Jahr 2006, zwei Mannschaftstransportwagen MTW (2012), ein Gerätewagen Transport GW-T (2011) sowie die Drehleiter 23/12 (2014). Hinzu kommt der Kommandowagen, der bisher schon als Leasingfahrzeug geführt wurde und voraussichtlich durch einen Kommandowagen in Elektromobilität abgelöst werden wird, so Lamm.

Er sagte weiter, dass das bisher noch im Bestand ebenfalls vorhandene Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 aus dem Jahr 1976 nach der Inbetriebnahme des neuen Fahrzeugs zusammen mit dem LF 16/12 ebenfalls ausgemustert werden könne, da das HLF 20/20 auch über einen Wasserbehälter von 2000 Litern verfüge und damit das TLF 16/25 überflüssig mache. Lamm: „Als wir zusammen im Mai 2010 das neue Feuerwehrhaus mit seinen sieben Fahrzeugboxen einweihten, hatten wir einen Fahrzeugbestand mit drei Fahrzeugen aus den 1970er Jahren, zwei Fahrzeugen aus den 1980er Jahren, zwei aus dem Jahr 1990 und das HLF 20/16 als das Vorzeigefahrzeug aus dem Jahr 2006.“ In etwa einem Jahr werde dieses noch immer relativ neue Fahrzeug von 2006 das älteste der Feuerwehr sein. "So ändern sich die Zeiten." Sein Dank gilt den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen, die bei jeder Tages- und Nachtzeit und jedem Sonn- und Feiertag gewissenhaft ihren Dienst verrichteten.