Uhldingen-Mühlhofen Tourist-Info erhält von Gemeinde 627 050 Euro

Der Eigenbetrieb Tourist–Information Uhldingen-Mühlhofen (TI) erhält für das laufende Wirtschaftsjahr von der Gemeinde 627 050 Euro „für die Erfüllung der von der Gemeinde übernommenen Aufgaben“, wie es Kämmerin Gabriele Bentele ausdrückte. Der Gemeinderat stimmte dem Wirtschaftsplan des Betriebs sowie dessen Stellenplan und mittelfristiger Finanzplanung zu.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Tourist–Information Uhldingen-Mühlhofen beläuft sich auf 721 050 Euro (Vorjahr 584 515 Euro), der Vermögensplan auf 148 989 Euro (Vorjahr 61 566 Euro). Die TI wird selbst rund 94 000 Euro erwirtschaften. Die Haupteinnahme resultiert wie schon in den Vorjahren aus der sogenannten Tourismustransferzahlung der Gemeinde von 627 050 Euro – mehr als zuvor. Diese setzt sich zusammen aus Museumsbus (40 000 Euro), Erlebnisbus I (2050 Euro) und TI an sich (585 000 Euro). Für die Leiterin der TI, Julia König, war es wichtig, in dem Zusammenhang nicht mehr von einem Zuschuss zu sprechen. Sie erläuterte, dass es sich bei dem Zahlenwerk ausschließlich um den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs TI handele. „Dieser beinhaltet aber nicht alle Einnahmen des Tourismus. Das bedeutet, im Haushalt der Gemeinde finden sich auch Einnahmen, die dem Tourismus zuzuordnen sind. Beispiele sind hier die Kurtaxe und die Fremdenverkehrsabgabe oder auch die Parkplatzeinnahmen. Diese Einnahmen sind dem Tourismus zuzuordnen, daher ist Zuschuss der falsche Begriff“, erläuterte sie.

Bentele zufolge sind die Aktivitäten der TI nach dem Provisorium in den Containern und dem diesjährigen Umzug in die neue Tourist-Information in der Ehbachstraße wieder ausgeweitet worden. Allein der Wareneinkauf sei von 2000 auf 6000 Euro verdreifacht worden. Neu hinzugekommen sei das öffentliche WC. Für die Räumlichkeiten im neuen Gebäude müsse an die Gemeinde, die die Finanzierung übernommen habe, eine Pacht bezahlt werden. Diese werde anhand der kalkulatorischen Kosten berechnet. Bentele: „Im Wirtschaftsplan 2017 sind dafür 2000 Euro monatlich eingeplant.“ Die Bewirtschaftungskosten – hier insbesondere die Reinigungskosten für den Gebäudeteil der Tourist-Information und öffentliches WC – machten allein 67 500 Euro jährlich aus.

Größte Position im Erfolgsplan sind die Personalkosten in Höhe von 291 850 Euro. Für das Marketing sind 45 000 veranschlagt. Die angedachte Videowand könne in diesem Jahr nicht umgesetzt werden, teilte Bentele mit. In Bezug auf das Gastgeberverzeichnis sagte Julia König, Einnahmen von 18 000 Euro stünden Ausgaben von 35 000 Euro gegenüber. Auch wenn sich das in diesem Jahr reduzierte Gastgeberanzeigenaufkommen wieder bessern sollte, „das Verzeichnis wird sich nicht mehr kostendeckend produzieren lassen“.

Der Eigenbetrieb

Der Eigenbetrieb Tourist–Information Uhldingen-Mühlhofen (TI) war im Jahr 2008 aus der damaligen GmbH gelöst worden, damit er sich besser als zuvor auf sein touristisches Kerngeschäft konzentrieren kann. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die Vermittlung und Betreuung der Feriengäste in der Gemeinde, die Organisation von Veranstaltungen wie das Hafenfest und das Innen- und Außenmarketing. Die TI gibt verschiedene Broschüren heraus wie das Gastgeberverzeichnis, den Veranstaltungskalender, Wander- und Radführer und andere Druckerzeugnisse. Auch für Gestaltung und Pflege der Homepage www.seeferien.com sowie soziale Netzwerke zeichnet die TI verantwortlich. Die Finanzen werden in einem Teilhaushaltsplan der Gemeinde dargestellt, sodass mehr Transparenz in Bezug auf den touristischen Bereich besteht als zuvor. (hk)