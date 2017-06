Uhldingen-Mühlhofen Theaterführungen durch das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen

Unterhaltsam und mit einem Augenzwinkner bringen die gespielten Szenen aus dem Leben eines Steinzeitpaares den Besuchern des Freilichtmuseums die Vergangenheit unterhaltsam und mit einem Augenzwinkern näher

Sommerlich warme Temperaturen und ein glitzernder Bodensee bildeten bei dieser Generalprobe die perfekte Kulisse für eine vergnügliche Unterhaltung und die "Wissensvermittlung der etwas anderen Art", wie Museumsdirektor Professor Gunter Schöbel das neue Theaterprogramm seines Pfahlbaumuseums erläuterte.

Das Zwei-Personen-Theaterstück vermag die Gäste augenscheinlich zu betören. Das Publikum wird von der Steinzeitfrau Hilde liebevoll in die Unteruhldinger Pfahlbauten hineingewunken. Etwas misstrauisch beäugt sie die Zuschauer. Die Gewänder des Publikums scheinen ihr fremd. Doch sie verliert schnell ihre Scheu und beginnt, über ihren Alltag in der Steinzeit zu erzählen. Darüber, dass sie Kaugummi aus Birkenrinde herstellen oder dass Fisch ihre Hauptnahrungsquelle ist. Und sie beginnt, zur Erheiterung des Publikums, aus dem Nähkästchen zu plaudern: über ihren Ehemann, den Fischer Fred. Der öfter mal, anstatt Fischen zu gehen, sich Vergorenes schmecken lässt und darüber Aufgaben und Zeit vergisst. Als ihr holder Gatte in einem Einbaum vom See her winkt und einfährt, eilt sie, mit dem Publikum im Schlepptau, zu ihm. Ein leichter Windhauch sorgt für eine kühle Brise, während die Sonne orange am Horizont aufleuchtet. Ein malerischer Blickfang, um den Ehestreitigkeiten zwischen Hilde und Fred, mit einem leichten Lächeln auf den Lippen, zu lauschen.

Gekonnt und unterhaltsam entführt das Theaterstück die Zuschauer in die Welt der Vergangenheit. Bei einem Rundgang durch die Siedlung binden die zwei Schauspieler das Publikum mit in die Handlung ein. Fast nebenbei sieht und erfährt man dabei Wissenswertes über das Leben der Menschen in der Steinzeit.

Gefunden wurden die Amateurschauspieler über eine Annonce. "35 Interessierte haben sich gemeldet", erzählte Schöbel. Per Casting wurde dann die Besetzung ausgewählt. Acht Darsteller bilden jeweils vier Paare, die sich abwechseln. Mit viel Einsatz und Fleiß haben sich die Schauspieler für ihre Rolle geprobt. "Nach dem Abi im Mai habe ich mich täglich auf den Einsatz vorbereitet", berichtete Jonas Hartwig. "Besondere Übung verlangte das Einbaum fahren. Das ist schwerer und schlechter lenkbar wie ein Kanu", erläuterte Carsten Grossmann. Die Schauspielerinnen dagegen mussten für ihre Rollen das Spielen mit der Fünffach-Flöte lernen. Eine aus Holunderholz gefertigte und kunstvoll verzierte Flöte.

Theaterführungen im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen: Jeden Dienstag und Donnerstag während der Pfingstferien (noch bis 18. Juni) und der Sommerferien (27. Juli bis 10. September). Beginn 18 Uhr, Einlass 17.45 Uhr, Dauer 60 Minuten. Online buchbar (18 Euro), Abendkasse 20 Euro.

Infos und Buchung im Internet:www.pfahlbauten.de