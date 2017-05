Uhldingen-Mühlhofen Teilnehmerrekord beim 12. Pfahlbaumarathon mit 1294 Läufern

Robin Hanser ist (wieder einmal) der Sieger des Halbmarathons in Unteruhldingen. 1294 Läuferinnen und Läufer, 148 mehr als im Vorjahr und damit so viele wie noch nie zuvor, haben am Samstag bei guten Laufbedingungen am zwölften Pfahlbau-Marathon teilgenommen.

Bei den sieben verschiedenen Läufen dieses Natur- und Landschaftslaufes gelangten 1172 Sportler auch tatsächlich ins Ziel. „Heute sind einfach optimale Bedingungen“, freute sich Karl Duck, Vorsitzender des TSV Mühlhofen, über das gute Laufwetter, das indes mit zunehmender Veranstaltungsdauer immer windiger und kühler wurde. Der Verein fungierte gemeinsam mit der Gemeinde Ausrichter des „Laufs durchs Paradies“, wie der Naturlauf auch gerne genannt wird. Die Veranstalter freuten sich über den wie schon im Vorjahr erneut großen Zuspruch bei den Schülerläufen: 401 Meldungen lagen ihnen vor – Rekord.

Entsprechend stark waren die Anfeuerungen von Eltern, Großeltern, Freunden und Bekannten. Sie sorgten für eine stimmige Atmosphäre ebenso wie Moderator Ralf Holverscheid, der stundenlang Läuferinnen und Läufer ankündigte – und das bereits zum elften Mal.

Bei den Männern gewann Robin Hanser vom TRI Team Langenargen in einer Stunde, 16 Minuten und 41 Sekunden die 21,1 Kilometer lange Hauptstrecke des Halbmarathons. Mit diesem Erfolg stand der Läufer, der in der Alterklasse M 40 startete, zum vierten Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Er löst Henrik Stadler aus Salem-Oberstenweiler ab, der ihn im Vorjahr noch bezwungen hatte, in diesem Jahr aber nicht angetreten war. „Es war ein perfekter Lauf, kaum Wind und die Temperatur war ok“, freute er sich über seinen deutlichen Vorsprung von über drei Minuten. Bei den Damen war Elisabeth Jensen vom Team Evalu GmbH in 1:24:59,7 Stunden siegreich. Mit dieser überragenden Zeit – fast sechs Minuten schneller als die Zweitplatzierte – wäre die 30-Jährige bei den Männern sogar Vierte geworden.

Mit dabei waren auch die Sportlerinnen und Sportler, die sich im Rahmen des Trainings „SÜDKURIER bewegt“ auf die Läufe vorbereitet hatten. „Mein Ziel war die zehn Kilometer zu schaffen, was mir gelungen ist. Das Training war wirklich gut", sagte Angelika Seyfried vom TSV Mühlhofen, die sich ebenso wie Donna Isted sehr zufrieden zeigte. Die für das Team Hagnau startende Läuferin war über den Halbmarathon erfolgreich an den Start gegangen. „Das gemeinschaftliche in der Gruppe war mein Ziel“, sagte sie, was auch Angelika Seyfried so sah: „Es macht viel mehr Spaß in der Gruppe als allein, da steigt einfach die Motivation“, sagte sie.

Die Läuferinnen und Läufer hoben wie schon in den zurückliegenden Jahren die „hervorragende Organisation“ der Veranstalter hervor. Teilnehmer des Halbmarathons passierten mit dem Pfahlbaumuseum Unteruhldingen, dem Schloss Salem, dem Affenberg Salem und der Klosterkirche Birnau vier der schönsten Sehenswürdigkeiten der Region. Viele Zuschauer im Start- und Zielbereich und an vielen Plätzen der Strecke sorgten für viel Stimmung. Dass so gut wie alle Teilnehmer gesund ins Ziel kamen, war den vielen Helferinnen und Helfern entlang der Strecke zu verdanken. Die Zuschauer konnten sich an Ständen rund um Sport und Gesundheit informieren.

Beim Stand des SÜDKURIER, der die Veranstaltung als Medienpartner begleitete, konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Pfahlbau-Marathons von Simone Franke und Julia Monz fotografieren lassen.

Die Sieger

Insgesamt 1294 Läuferinnen und Läufer, davon kamen 1172 tatsächlich ins Ziel („Finisher“)

Halbmarathon (21,1 km), 360 Teilnehmer

Männer: 1. Robin Hanser, TRI Team Langenargen; 1:16,41 Stunden

Frauen: 1. Elisabth Jensen, Evalu; 1:24,59 Stunden

Pfahlbau 10er (10 km), 293 Teilnehmer

Männer: 1. Leonard Arnold, SC Hagen-Wildewiese,; 36:36 Minuten

Frauen: 1. Claudia Maier, Linzgau-Runner; 39:01 Minuten

Nordic Walking und Walking (9 km), 102 Teilnehmer

Männer: Paul Merk, MI-KA Sports, 1:00,15 Stunden

Frauen: Martha Lorenz, Younggo-Walker Bodensee, 1:06,32 Stunden

Pfahlbau 4er: (4 km), 66 Teilnehmer

Männer: S. Niklas, Sieben Zwerge, 16:14,1 Minuten

Frauen: Marie Engelmann, TV Konstanz; 19:23,3 Minuten

Kids Pfahlbau 4er (4 km), 64 Teilnehmer

Jungen: Gabriel Endres, SpVgg. FAL; 16:20 Minuten

Mädchen: Julisha Krüsel, LC Brühl St. Gallen; 17:10 Minuten

Kids Run(1,4 km), 104 Teilnehmer

Jungen: Julien Fantino, LC Überlingen, 5:06 Minuten

Mädchen: Julisha Krüsel, LC Brühl St. Gallen; 5:01 Minuten

Kids Run (0,8 km), 183 Teilnehmer

Jungen: 1. Luan Elsässer, TuS Immenstaad; 3:16 Minuten

Mädchen: Muriel Weiß, TSB Ravensburg, 3:25 Minuten

Ergebnisse unter:http://www.pfahlbaumarathon.de/index.php/ergebnisse