vor 2 Stunden Holger Kleinstück Uhldingen-Mühlhofen Technischer Ausschuss muss Schwarzbau im Nachhinein verabschieden

Für viel Wirbel hat ein Bauantrag in der Oberen Apfelbergstraße 16 in Mühlhofen im Technischen Ausschuss gesorgt. Denn das Vorhaben hatte der Bauherr bereits realisiert, das Gremium musste im Nachhinein „absegnen“, was für großen Unmut sorgte. „Das ist ein gravierendes Fehlverhalten des Bauherrn, was man so nicht akzeptieren kann“, entrüstete sich beispielsweise Hans Joachim Jaeger (CDU).

