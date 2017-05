Uhldingen-Mühlhofen TSV Mühlhofen verpflichtet sich per Satzung zu Gewaltfreiheit

Der Sportverein in Mühlhofen ändert seine Vereinssatzung zum Schutz für Kinder und Jugendliche. Außerdem ehrte die Hauptversammlung verdiente langjährige Mitglieder.

Uhldingen-Mühlhofen (hk) Um den Nachwuchs vor Gewalt und sexuellem Missbrauch möglichst wirksam zu schützen, hat der TSV Mühlhofen seine Satzung während der Hauptversammlung im „Sternen“ geändert. Darin heißt es jetzt: „Unser Verein respektiert, unabhängig von sozialer, ethnischer und kultureller Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischer Überzeugung, sexueller Orientierung, Alter und Geschlecht die Würde jedes Einzelnen." Und: "Außerdem verurteilen wir jegliche Form von körperlicher, seelischer oder sexualisierter Gewalt." Zudem müssen alle Abteilungs- und Übungsleiter ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.

Wie Vorsitzender Karl Duck verdeutlichte, sei zum Jahr 2012 das Bundeskinderschutzgesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Kraft getreten. Dem wolle man mit einem Präventionskonzept, das sich an den Leitfäden der Deutschen Sportjugend orientiere, Rechnung tragen. Ziel sei es, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sport dafür zu sensibilisieren, Anzeichen ernst zu nehmen und für den Verdachtsfall gewappnet zu sein. Duck: „Wir möchten dafür Sorge tragen, dass unser Sportverein Kindern und Jugendlichen einen Schutzraum gegen jegliche Art von Gewalt bietet.“

Mit 990 Mitgliedern zum Ende vorigen Jahres stellt der TSV den zahlenmäßig größten Verein in der Gemeinde dar, 60 Prozent davon sind weiblich. Inzwischen ist die 1000-er Marke aber bereits wieder geknackt worden. Ein Fünftel von ihnen sind bereits über 20 Jahre im Verein, wie Thomas Rosenbaum informierte. Sie alle verfügen über eine gesunde finanzielle Basis, sagte Susanne Staehr. Sie berichtete über einen deutlich gestiegenen Vereinsetat. Die Mitgliederbeiträge allein reichten aber nicht aus, unentbehrlich sei die Teilnahme am Hafenfest und die Ausrichtung der Pfahlbaumarathons, so die Kassiererin. Dass dieses Ereignis, das am 6. Mai zum zwölften Mal stattfand, die größte Sportveranstaltung im Verein und in der Gemeinde darstellt, verdeutlichte Karl Duck. Ein Teilnehmerzuwachs sei erneut zu verzeichnen gewesen, nur dank der „vertrauensvollen“ Zusammenarbeit mit vielen befreundeten Vereinen habe man die Veranstaltung organisieren und ausrichten können. Duck sagte weiter, dass mittlerweile in verschiedenen Gruppen des TSV Flüchtlingskinder und –erwachsene aktiv seien. Die Verständigung sei durch die wachsenden Sprachkenntnisse verbessert worden. „Alle Aktiven haben ihren Spaß am Sport und lernen den sozialen Umgang in der Gruppe kennen“, so der Vorsitzende.

Änderungen kündigte Bürgermeister Edgar Lamm an. So werde die Umgestaltung der Uferpromenade in Unteruhldingen auch Auswirkungen auf das Hafenfest haben. Die Plätze einzelner Stände der Vereine müssten „vielleicht“ verändert werden. Die Bauarbeiten dazu sollen im Herbst 2018 beginnen, sagte der Rathauschef. Bereits zum Ende dieses Jahres werde die Mehrzweckhalle eine neue Bühne erhalten. „Das ist aus Sicherheitsgründen erforderlich“, erläuterte Lamm.

Der TSV Mühlhofen

Der Verein : Der Verein wurde im Jahr 1908 gegründet. Seine derzeit rund 1030 Mitglieder betreiben Breiten- und Wettkampfsport in acht verschiedenen Abteilungen. Vorsitzender ist Karl Duck.

Geehrt wurden im Verein folgende Personen für langjährige Treue zum TSV: Martin Deister (20 Jahre Übungsleitertätigkeit), Simone Pawlinka und Karin Dettmar (zehn Jahre Übungsleitertätigkeit). Paula John und Arthur Endraß (50 Jahre Mitgliedschaft), Simon Allgäuer, Guido Baum, Veronika Bühler, Anneliese Burgermeister, Ella Fraßmann, Marianne Geiger, Inka Leidig, Michael Leidig, Gerda Peuling, Thomas Schwanz, Ralf Schüßler, Stefan Schüßler, Tanja Sulger (25 Jahre)

Badminton (neun Mitglieder), Abteilungsleiter ist Uwe Pfau, Training freitags, 20 Uhr, Lichtenberghalle.

Faustball (26), Jochen Egger. Training freitags, 20 Uhr, Mehrzweckhalle.

Handball (89), Christian Bujak-Sinn. Spielgemeinschaft mit Mimmenhausen .

Lauftreff (33), Karl Duck. In diesem Jahr fand zum sechsten Mal das Laufprojekt „Der SÜDKURIER bewegt“ statt.

Radsport (vier), Wolfgang Fricke. Zwei Gruppen: Tourenradler und Mountainbiker.

Tischtennis (65), Norbert Gaissmaier. Training Mi. bis Fr., Lichtenberghalle.

Turnen (717), Gerlinde Hofmaier. Größte Abteilung mit 17 verschiedenen Gruppen.

Volleyball (71), Maurits van der Linde. Training montags, 21 Uhr, Lichtenberghalle.

