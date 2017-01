Uhdlingen-Mühlhofen TSV Mühlhofen lud zum letzten Lauf des Jahres nach Oberuhldingen

Gut 50 Laufbegeisterte trafen sich zum Silvesterlauf am Bodenseeufer.

Ganz gemütlich sollte das auslaufende Jahr beim Silvesterlauf des TSV Mühlhofen ausklingen. Im "Wohlfühltempo" konnten die Läufer ohne Zeitdruck ihre gewählte Strecke absolvieren. Angeboten wurden zwei Strecken zwischen fünf und achteinhalb Kilometern. Die Strecken gingen entlang der Seefelder Aach, über Schloß Maurach bis zur Barockkirche Birnau und zurück zum Sportboothafen Unteruhldingen, am alten Bahnhof vorbei wieder nach Oberuhldingen. Ambitionierte liefen diesmal noch ein paar extra Kilometer und machten einen Abstecher an den Ortsrand von Nußdorf.

Alle Kategorien von Läufern waren vertreten. Jogger, Walker und Nordic-Walker. Die mit drei Monaten jüngste Anwesende Annabelle, wurde von ihrer Mutter im Kinderwagen geschoben und verschlief den Großteil der Strecke. Begleitet wurden die beiden von der ältesten Teilnehmerin Luise Blumenstein. Diese nahm mit 78 Jahren zum ersten Mal an dem Lauf teil. Animiert durch ihren Sohn, der schon einige Male am Silvesterlauf teilnahm, beschloss sie auch, mal mitzumachen. Schließlich läuft sie mit ihren Freundinnen wöchentlich mehrmals am See entlang Wege von bis zu acht Kilometern, "sodass die angebotenen Strecken genau meinem Pensum entsprechen." Der jüngste aktive Teilnehmer war der 8-jährige Linus, der die Strecke auf seinem Fahrrädle bewältigte. Das Geschwisterpaar Maser wurde nicht nur von ihren Lebenspartnern begleitet, sondern sie nahmen auch ihre Hunde mit. "Ein Silvesterlauf in Trossingen wäre für uns zwar eine Alternative gewesen, doch wir nutzten lieber die Gelegenheit, hier im Kreise der Familie zu feiern."

Die weiteste Anreise hatte der deutsche Botschafter aus Riad in Saudi Arabien, der regelmäßig im Winter zurück in seine Wohnung am See kommt." Die Kälte genießend, habe auch ich schon öfter am Silvesterlauf teilgenommen." Karl Duck, der Vorsitzende des TSV, äußerte sich zufrieden, dass der 22. Silvesterlauf ohne Zwischenfälle endete.