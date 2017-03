Uhldingen-Mühlhofen Steuerfahnder stoßen beu Durchsuchung in Uhldingen-Mühlhofen zufällig auf illegale Waffe

Neben der geladenen Pistole kommen auch noch 300 Gramm Marihuana zum Vorschein.

Im Zuge der Durchsuchung eines Anwesens in Uhldingen-Mühlhofen wurden Steuerfahnder am Mittwochmorgen gleich mehrfach fündig. Der Mann mittleren Alters, dessen Räume durchsucht wurden, habe von sich aus auf das "Vorhandensein einer Schusswaffe" hingewiesen, schreibt die Polizei. Er gab offensichtlich an, die Pistole mit geladenem Magazin sei vor gut zehn Jahren bei Umbauarbeiten in einer ehemaligen Kaserne aufgefunden worden. Verständigte Polizeibeamten stellten die Waffe sicher. Ebenfalls sichergestellt worden seien etwa 300 Gramm Marihuana, zahlreiche Minigriptütchen und eine Feinwaage. Die Behörden leiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz ein.