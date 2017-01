Uhldingen-Mühlhofen Sieben Gebäude für ältere Menschen

Spatenstich zum Seniorenwohnpark am Freitagnachmittag. Bürgermeister Edgar Lamm betonte, dass der Bedarf an Pflegebedürftigkeit steigt.

Nachdem bereits im Spätsommer vorigen Jahres die Erschließungsarbeiten begonnen hatten, ist gestern Nachmittag der symbolische Spatenstich zum Seniorenwohnpark Uhldingen-Mühlhofen mit Pflegeheim im Ortsteil Mühlhofen erfolgt. „Jetzt sind wir soweit, dass wir bauen können, alles steht in den Startlöchern“, freute sich Betreiber und Bauherr Frank Birkemeyer vom Dienstleistungsunternehmen Schauinsland, Pforzheim. Bürgermeister Edgar Lamm wünschte dem Projekt viel Erfolg: „Wir stehen als Gemeinde zu 100 Prozent dahinter, weil es unbedingt notwendig ist.“

Der Investor sagte weiter, er habe eine "tolle Unterstützung" von Bauamt und Gemeinde erhalten, ohne die er längst verzweifelt wäre. Er hofft, dass dieses Projekt ebenso guten Zuspruch erfahren möge wie vergleichbare Wohnparks in der Pforzheimer Gegend. Eigentlich habe er Pflegeheime abschaffen wollen, was aber nicht gelungen sei. "Aber ich habe es geschafft, Pflegeheime und ihr Umfeld etwas menschlicher zu gestalten", sagte er. Birkemeyer glaubt, dass in dem jetzt entstehenden Wohnpark jeder das finden kann, was für ihn das Richtige ist. "Und wenn wir es dann noch schaffen, die ambulanten Dienste mit ins Boot zu kriegen, dann können wir von hier aus ein Netzwerk spannen in die ganze Gemeinde. Das ist zukunftsweisend, weil ich glaube, dass sich die Gemeinden verändern werden in Bezug auf ältere Menschen."

Bürgermeister Edgar Lamm bezeichnete es als Glücksfall für die Gemeinde, dass man Birkemeyer und seine Häuser kennengelernt habe. Der Investor habe den Gemeinderat sofort überzeugt durch sein Engagement und Herzblut. Lamm machte darauf aufmerksam, dass Uhldingen-Mühlhofen ein beliebter Zuzugsort für ältere Menschen sei, die sich nach ihrem Berufsleben hier niederließen. In jedem Jahr nehme die Gemeinde um rund 60 Menschen über 65 Jahren zu. Mittlerweile zähle man 1930 Personen, in Kürze werde man über 2000 Bürger haben, die 65 Jahre seien und älter. „Der Bedarf steigt an Pflegebedürftigkeit und Betreuung im Alter", sagte der Rathauschef. Deswegen sei es ganz wichtig, „dass wir Einrichtungen anbieten können, die diesen Bedürfnissen nachkommen“. Lamm zeigte sich überzeugt, dass der Wohnpark eine sehr große Nachfrage erfahren wird. Der Gemeinderat habe mit „Aachblick“ für die Erschließungsstraße den richtigen Namen gewählt. „Wenn man hier als Seniorin oder Senior einziehen darf, ist es wirklich etwas Einmaliges.“

Der Wohnpark

Der Seniorenwohnpark mit Service liegt in Mühlhofen neben der ehemaligen evangelischen Kirche. Er soll den kurz- und mittelfristigen Bedarf pflegebedürftiger Menschen decken. Im 53 Meter langen Hauptgebäude im Nordosten sind drei Wohngruppen mit je 15 Pflegeplätzen in Einzelzimmern vorgesehen, insgesamt 45 Pflegeplätze. Zwei kleinere Häuser im Westen beinhalten 24 betreute Zwei-Zimmer-Wohnungen. Im Süden sind vier seniorengerechte eingeschossige Wohnhäuser (Chalets) für jeweils bis zu zwei Personen geplant. Die Erschließung erfolgt über die L 201. Die Hohlgasse dient als ergänzende Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und stellt für die Bewohner einen barrierefreien Fußweg in den Ort dar.