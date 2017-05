Uhldingen-Mühlhofen Schotte Martin Walker entführt beim WortMenue ins französische Périgord

Der Erfolgsautor las im Restaurant Jägerhof in Gebhardweiler aus seinem neuesten Krimi um Ermittler Bruno Courrèges.

In das Périgord, das für sein reiches historisches Erbe, seine Küche und sein mildes Klima bekannt ist, entführte der schottische Autor Martin Walker 120 Gäste im Restaurant Jägerhof in Gebhardsweiler. Der Schriftsteller, der in Oxford und Harvard Geschichte, Wirtschaft und Internationale Beziehungen studiert hat und seit 19 Jahren im Périgord lebt, nahm sein Publikum mit auf eine gastronomische Krimireise in diese vielseitige Region im Südwesten Frankreichs. Längst ist Walker als Krimi-Autor zum Botschafter des Périgord geworden, sein Ermittler Bruno Courrèges, Chef de Police, ist ein großer Verfechter der dortigen Bergerac-Weine.

Mittlerweile sind neun Bücher um den Dorfpolizisten Bruno im Diogenes-Verlag erschienen. Da dieser leidenschaftlicher Koch ist, fließt viel der französischen Küche in Walkers Bücher ein und lockert die Kriminalfälle rund um Mord, Raub, Betrug und Tierquälerei auf. Seine Bücher erscheinen in 15 Ländern, einer der größten Märkte ist Deutschland. Das aktuelle Werk „Grand Prix“, um das es in der Lesung ging, ist gerade einmal drei Wochen auf dem Markt, wie Oswald Burger eingangs informierte.

Walker, der 25 Jahre als politischer Journalist bei der Londoner Tageszeitung „The Guardian“ gearbeitet hat, deren Büroleiter er in Moskau und Washington war, las einzelne Abschnitte auf Englisch und erzählte auf Deutsch, und das stets mit viel Gestik, Mimik und Humor. Für die Lesung der deutschen Romanpassagen stand ihm der Schauspieler Jörg Dathe vom Stadttheater Konstanz zur Seite. Im Mittelpunkt des neunten Falls steht der Bugatti Type 57 SC Atlantic, ein Oldtimer aus dem Jahre 1936 von unschätzbarem Wert – 37 Millionen Dollar hat ein kalifornisches Museum für das Auto jüngst bezahlt, von dem es weltweit nur noch vier Exemplare gibt. Eine in Saint Denis von Bruno veranstaltete Rallye zieht Sammler mit zwielichtigem Hintergrund an, die auf der Suche nach dem letzten der vier Bugattis sind, dessen Spur sich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs im Périgord verlor.

Normalerweise recherchiere er im Archiv, ließ Walker, der auch aus dem Irak-Krieg berichtete, seine Zuhörer wissen. Für sein aktuelles Buch sei er aber zur Recherche auch in einem schnellen Auto mitgefahren. „Ein Alptraum, ich hatte noch nie so viel Angst“, sagte er, darauf verweisend, dass sein Auto eine Ente mit einer Höchstgeschwindigkeit von 75 Kilometer pro Stunde sei, „mit Rückenwind“.

Keine Frage, dass auch die Speisenkarte an diesem Abend der südwestfranzösischen Landschaft angepasst war und beispielsweise Knoblauchsuppe oder Boeuf Perigourdine, einen Rindfleischschmortopf, beides nach Art des Périgord, enthielt. Und als Dessert Crème brûlée mit Trüffeln, wohl aber nicht mit den echten Perigordtrüffeln, die als wertvollste und feinste aller schwarzen Trüffel gilt und für die die Gegend berühmt ist. Echt aber war Martin Walker – seine Erzählweise und sein Temperament riss mit. Eine amuse gueule, ein Appetitanreger auf das Perigord und auf alles, was die Krimis um den "Chef de police" ausmacht.