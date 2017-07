Uhldingen-Mühlhofen Sanierung Auf der Höhe: Gehweg ist noch ein Knackpunkt

Die Straße „Auf der Höhe“ in Oberuhldingen soll für 200 000 Euro erneuert werden.

Uhldingen-Mühlhofen (hk) Die Straße „Auf der Höhe“ im Ortsteil Oberuhldingen soll erneuert werden, da sie sich in schlechtem Zustand befindet. Für die Baukosten sind im diesjährigen Haushalt 200 000 Euro brutto eingestellt. Der Gemeinderat bevollmächtigt die Verwaltung im Vorgriff des Vermögenshaushalts, das Büro Langenbach aus Überlingen mit den Ausschreibungsarbeiten für einen Teilabschnitt der Straßensanierungsarbeiten zu beauftragen. In diesem Zusammenhang wurde die Verwaltung beauftragt, mit der Verkehrsbehörde im Landratsamt zu klären, inwieweit ein verkehrsberuhigter Bereich oder eine Spielstraße eingerichtet werden könnte.

Bereits im Dezember 2011 war die mittelfristige Planung der Straßenerhaltung in der Gemeinde beschlossen und der Ausbau der Straße „Auf der Höhe“ erstmals eingeplant worden, was aber verschoben werden musste. Das Büro Langenbach hatte im vorigen Jahr die Vorarbeiten samt Planung für den Teilabschnitt erstellt und sollte nach Darstellung des Bauamtes auch die Ausschreibungsarbeiten übernehmen. „Die Ausschreibung sollte schnellstmöglich erfolgen, damit wir die Arbeiten in diesem Jahr noch beginnen beziehungsweise fertigstellen können.“

Querrisse und Verdrückungen

Innerhalb der vorhandenen Grundstücksgrenzen im Abschnitt zwischen der Bahnhofstraße und dem Verbindungsgehweg Richtung „Alte Poststraße“ soll die Straße auf einer Länge von rund 110 Meter ausgebaut werden. In der Straße sind zahlreiche Längs- beziehungsweise Querrisse und Verdrückungen vorhanden. Die Bürgervertreter begrüßten das Vorhaben, sprachen sich aber teilweise für einen extra Gehweg aus, der in den bisherigen Grenzen nicht zu verwirklichen ist – es sei denn, dass es zu einem Grunderwerb kommt. Das scheint jedoch auf Schwierigkeiten zu stoßen, da die Anwohner dazu nicht bereit sind, wie es in der Sitzung hieß. Gabriele Busam (FW) erinnerte daran, dass es sich bei der Straße um eine handle, die von vielen Fußgängern, insbesondere Schülern, genutzt werde. „Die Fußgänger dort müssen irgendwie geschützt werden“, sagte sie.