Uhldingen-Mühlhofen Reptilienhaus erwartet Nachwuchs

Am Freitag wird im Reptilienhaus Unteruhldingen der zweimillionste Gast erwartet. Demnächst werden einige Jungtiere schlüpfen.

Uhldingen-Mühlhofen – Halsbandleguane und Klapperschlangen aus den USA, grüne Mambas und Kapkobras aus der Savanne Südafrikas oder Pythons und Warane aus dem Monsun-Regenwald Südasiens: Seit über vier Jahrzehnten beherbergt das Reptilienhaus Unteruhldingen Kriechtiere aus Wüsten und Regenwäldern verschiedener Kontinente, die in jedem Jahr rund 50 000 Besucher interessieren. Am heutigen Samstag wird in dem von Renate und Peter Kisser geleiteten Haus der zweimillionste Gast seit der Gründung erwartet.

Es war im Jahr 1976, als die Kissers im ehemaligen „Haus des Gastes“ in Unteruhldingen ihren exotischen Zoo eröffneten, 90 Quadratmeter Ausstellungsfläche standen zur Verfügung. Ab 1993 war man Teil der heute nicht mehr existierenden Erlebniswelt in Sipplingen. Im April 2005 erfolgte die Rückkehr nach Unteruhldingen, wo neben dem Parkplatz zum See die Ausstellungsfläche auf die heutigen 300 Quadratmeter vergrößert wurde. Maßgeblich unterstützt werden die Kissers seit Juli 2007 von Urs Schöllhammer, der sich als Tierpfleger um die Betreuung der Gruppen, die Reinigung der Terrarien und die Pflege und Aufzucht der Tiere kümmert.

Neu in der exotischen Freizeitoase ist eine Gila-Krustenechse (Heloderma suspectum) aus Arizona in den USA, laut Schöllhammer die einzige Echse, die Gift produziert. Seit kurzem wohnt hier auch ein kleiner Steppenwaran (Varanus exanthematicus). Es handelt sich um ein leicht verrnarbtes Tier aus einer Beschlagnahmung von der Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen in Niedersachsen, wie Schöllhammer erläutert. Von einer Bekannten wird er in der nächsten Woche einen jungen Netzpython (Python reticulatus) holen, mit über sechs Metern die längste Schlangenart der Welt. Der Tierpfleger hofft darauf, dass in den nächsten Wochen mehrere Tiere aus Eiern schlüpfen. So werden hier in Kürze eine Sternschildkröte (Geochelone elegans) oder eine Langnasen-Strauchnatter (Philodryas baroni) das Licht der Welt erblicken. „Auch Kornnattern dürften so in drei bis vier Wochen schlüpfen“, erläutert Schöllhammer.

Das stößt auch immer wieder auf Interesse bei Schülern, weshalb in Kooperation mit der Jugendherberge Überlingen Schulführungen angeboten werden. Diese kümmert sich um die Terminplanung und Organisation. „Da haben wir zurzeit mehr Zulauf als in den vorigen Jahren“, sagt Schöllhammer. Einen guten Multiplikator sieht er auch in der Kasse der Bodenseeschiffsbetriebe: Seit drei Jahren werden im Reptilienhaus Fahrkarten für die BSB verkauft. „Das ergänzt sich: Schifffahrt schönes Wetter, Reptilienhaus schlechtes Wetter. “ Denn heißes Sommerwetter sieht der Tierpfleger aus zwei Gründen nicht gerne: Zum einen bleiben die Besucher aus, zum anderen ziehen sich an sehr heißen Tagen die Tiere aufgrund der hohen Innentemperaturen der Terrarien in ihre Verstecke zurück und sind nicht mehr zu sehen, weshalb das Haus dann früher schließen muss.

Und was bringt die Zukunft? Noch in diesem Jahr soll der große Dino vor dem Eingangsbereich, der auf das Haus aufmerksam macht, auf Vordermann gebracht werden. Das geschah zuletzt vor sechs Jahren. Schöllhammer hofft hier auf eine Kooperation mit der Lichtenbergschule. „Ansonsten brüten wir über Neuigkeiten. Da dürfen wir alle gespannt sein, was da kommt.“

Das Reptilienhaus

Das Haus: Das Reptilienhaus ist Auffang- und Pflegestation für beschlagnahmte, kranke, ausgesetzte oder nicht vermittelbare Reptilien, die vom Zoll, der Polizei und anderen Behörden sowie von Privatpersonen gebracht werden. Die Genesung und gute Unterkunft der Tiere stehen an erster Stelle. Mit rund 100 Tieren ist das Haus nach der Wilhelma in Stuttgart die zweitgrößte Reptilienschau in Baden-Württemberg. Unterbracht sind die Tiere in weitgehend naturgetreu nachgebildeten und artgerechten Lebensräumen. Die jeweiligen Hintergrundbilder der Terrarien sollen den Besuchern den Originallebensraum der Tiere in der Heimat wiedergeben. Die Besucher können an der täglichen Fütterung der Tiere teilnehmen und sich Rat für die richtige Pflege der Exoten holen. Jährlich werden rund 50 000 Besucher gezählt.

Das Reptilienhaus ist Auffang- und Pflegestation für beschlagnahmte, kranke, ausgesetzte oder nicht vermittelbare Reptilien, die vom Zoll, der Polizei und anderen Behörden sowie von Privatpersonen gebracht werden. Die Genesung und gute Unterkunft der Tiere stehen an erster Stelle. Mit rund 100 Tieren ist das Haus nach der Wilhelma in Stuttgart die zweitgrößte Reptilienschau in Baden-Württemberg. Unterbracht sind die Tiere in weitgehend naturgetreu nachgebildeten und artgerechten Lebensräumen. Die jeweiligen Hintergrundbilder der Terrarien sollen den Besuchern den Originallebensraum der Tiere in der Heimat wiedergeben. Die Besucher können an der täglichen Fütterung der Tiere teilnehmen und sich Rat für die richtige Pflege der Exoten holen. Jährlich werden rund 50 000 Besucher gezählt. Öffnungszeiten und Eintritt: Das Reptilienhaus ist während der Sommersaison bis 31. Oktober täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre zahlen 6,50 Euro, mit Gästekarte beziehungsweise Bodo-Card 6 Euro, Kinder (vier bis 14 Jahre) 3 Euro, Familienkarte 16 Euro. Frei mit Bodensee-Erlebniskarte.

Informationen im Internet: