Unteruhldingen Pfahlbaumuseum erhält 90.000 Euro Fördermittel

Im Rahmen des Förderprogramms des Europäischen Kulturerbejahres 2018 erhält das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen 90.000 Euro

Der Anruf mit der freudigen Kunde kam in der vergangenen Woche. Lothar Riebsamen, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Bodenseekreis, rief Museumsleiter Gunter Schöbel persönlich an, um ihm mitzuteilen, dass der Antrag auf Fördermittel anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres 2018, den das Pfahlbaumuseum gestellt hatte, Erfolg hatte. Das Pfahlbaumsueum wurde als eines von 34 Projekten in Deutschland auserwählt, die in diesem Rahmen vom Bund finanziell unterstützt werden.

Für das Projekt "Experimentelle Archäologie in Europa – Best-practice-Beispiele für die nachhaltige Vermittlung archäologischer Erkenntnisse an ein jugendliches Publikum" erhält das Pfahlbaumuseum 90 000 Euro. Hinter dem doch etwas sperrigen Namen steckt ein relativ einfaches Konzept. "Wir sind in Sachen experimenteller Archäologie in Europa sehr gut vernetzt", erklärt Museumsdirektor Gunter Schöbel. "Von Lettland bis Griechenland werden wir nun Kollegen ansprechen, ob sie im kommenden Jahr mit ihrem Team nicht ihre Arbeit bei uns den Besuchern näherbringen wollen."

Gestern kamen CDU-Generalsekretär Peter Tauber sowie Lothar Riebsamen höchstpersönlich zum Pfahlbaumuseum, um die von Staatsministerin Monika Grütters (CDU) bewilligten Finanzmittel offiziell zu übergeben. Peter Tauber, der selbst Mittlere und Neuere Geschichte studiert hat, zeigte sich hochinteressiert und nutzte die Möglichkeit, eine kurze Runde durch das Museum zu drehen. "Ich freue mich, dass das Pfahlbaumuseum in das noch gar nicht so alte Bundesförderprogramm für national bedeutende Kultureinrichtungen aufgenommen wurde", sagte er. "Vor allem finde ich den europäischen Ansatz des Projekte ganz toll."