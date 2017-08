Uhldingen-Mühlhofen Pfahlbau-Verantwortliche loten Fördermöglichkeiten aus

Museumsleiter Gunter Schöbel und Vereinsvorsitzende suchen das Gespräch mit Regierungspräsident Klaus Tappeser, um Möglichkeiten zu erörtern, wie das private Pfahlbaumuseum durch öffentliche Gelder gefördert werden kann.

Uhldingen-Mühlhofen (flo) Das Pfahlbaumuseum, das am 1. August 95 Jahre alt wurde, will auch für künftige Generationen attraktiv bleiben und verfolgt dafür seit 2012 einen Masterplan. Dessen Finanzierung kostet das private Museum Millionen. Deshalb sondieren sein Leiter Gunter Schöbel und die Vereinsvorsitzenden Möglichkeiten, öffentliche Fördergelder zu bekommen. Um dieses Thema zu erörtern, hatten sie nun den Tübinger Regierungspräsidenten Klaus Tappeser (CDU) zu einem ersten Gespräch eingeladen. Schöbel stellte Tappeser den Masterplan vor, in den bereits drei Millionen Euro geflossen sind. Im nächsten Bauabschnitt, der rund 4,8 Millionen Euro kosten und Ende 2018 starten soll, sind eine Piazza sowie ein "Versorgungsriegel" mit Café, Shop, WCs und Veranstaltungsräumen geplant.

Tappeser machte keine konkreten Versprechungen, aber einige Vorschläge. So könnte man überlegen, ob man in das Museum eine öffentliche Komponente integriere. "Das werden aber keine Millionenbeträge sein." Eventuell könnten auch Gelder über Programme für Behindertengerechtigkeit fließen. Zuschüsse für energetische Anlagen seien ebenfalls denkbar. Tappeser lud ein, sich mit den Verantwortlichen, darunter auch dem Bürgermeister, in Tübingen zu treffen und "die einzelnen Module durchzusprechen." Schöbel betonte, als Freilichtmuseum habe man ein "Riesenproblem mit der Saisonalität. Wir brauchen Indoor-Programme." Vor allem benötige man Module, "um bei der Nachwuchsgeneration zu punkten". Nachdem in den vergangenen Jahren die Zahl der Schüler zurückgegangen sei, wolle man künftig wieder verstärkt an die Schulen herantreten.

Tappeser versicherte, es sei das Anliegen des Regierungspräsidiums, dass "die Pfahlbauten als Weltkulturerbe möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden können". Es sei wichtig, im wirtschaftsstarken Regierungsbezirk auf "qualifizierten Tourismus" als zweites Standbein zu setzen. Das Pfahlbaumuseum zählt laut Schöbel jährlich rund 300 000 Besucher. Seit seiner Gründung besichtigten es rund 14,5 Millionen Menschen, darunter einst der Grundschüler Tappeser mit Eltern.