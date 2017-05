Uhldingen-Mühlhofen Pfahlbau-Marathon am Samstag mit so vielen Anmeldungen wie noch nie

Pfahlbau-Marathon am Samstag mit so vielen Anmeldungen wie noch nie

Zum zwölften Pfahlbau-Marathon am Samstag sind Nachmeldungen heute und morgen noch möglich – und schon jetzt sind es so viele Anmeldungen wie noch nie.

Uhldingen-Mühlhofen (hk) Die Marke 1000 ist zum dritten Mal geknackt: Für die verschiedenen Läufe des Pfahlbau-Marathons am Samstag liegen bisher 1178 Anmeldungen, davon 807 bei den Hauptläufen (Halbmarathon, Pfahlbau 10er, Nordic Walking, Pfahlbau 4er), vor. „Das ist Rekord. Daher haben wir beschlossen, das Teilnehmerlimit für die Nachmeldungen bei den Hauptläufen von 800 auf 900 Teilnehmern aufzustocken. Kinderläufe sind davon ausgenommen. So sollten noch alle Nachmelder einen Startplatz erhalten“, sagte gestern Nadia Intelisano von der organisierenden Tourist-Information. Der Pfahlbau-Marathon, gleichzeitig Auftakt zum Linzgau-Lauf-Cup, wird auch in diesem Jahr von der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen und dem TSV Mühlhofen veranstaltet und vom SÜDKURIER als Medienpartner begleitet.

Wer also noch kurzfristig Lust und Laune verspürt, seine Laufschuhe zu schnüren, kann sich am Freitagabend und Samstagvormittag noch anmelden. Die Touristikerin macht aber darauf aufmerksam, dass Nachmeldungen tatsächlich nur bis zum Erreichen des Teilnehmerlimits von 900 Sportlern möglich sind.

Die verschiedenen Disziplinen des Pfahlbau-Marathons beginnen um 12.45 Uhr im Start- und Zielbereich des Hafens. Im Anschluss an die Wettbewerbe erfolgt die Siegerehrung. Beim Halbmarathon und Pfahlbau-10er erhalten die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse einen Sachpreis und eine Urkunde, der und die Schnellste beim Halbmarathon zusätzlich einen Sonderpreis. Ausgezeichnet werden die teilnehmerstärksten Teams von Halbmarathon und Pfahlbau-10er mit Urkunde und Sachpreisen. Beim Pfahlbau-4er gibt es keine Siegerehrung vor Ort und bei den Kinderläufen erhalten die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse eine Urkunde und eine Überraschungstüte.

Die drei teilnehmerstärksten Mannschaften bekommen eine Siegerprämie überwiesen. Alle Kinder und Jugendliche dürfen sich auf eine Medaille freuen, die ihnen direkt nach Zieleinlauf umgehängt wird.

Parken ist am Parkplatz zum See, Ehbachstraße, an der Ortseinfahrt Unteruhldingen möglich. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten zum Start- und Zielbereich und zur Ausgabe der Startunterlagen am Hafen Unteruhldingen. Ein weiterer Parkplatz ist am Sport- und Funpark an der L 201 vorhanden. Von hier aus ist es ein Kilometer bis zum Veranstaltungsort. „Bezüglich der Bauarbeiten an der Bundesstraße 31 bei der Ausfahrt Meerburg- Oberuhldingen kann es aufgrund der Umleitung zu einer zeitlichen Verzögerung bei der Anreise kommen“, sagt Nadia Intelisano.

Die Veranstalter machen darauf aufmerksam, dass in Uhldingen-Mühlhofen und in Teilen der Gemarkung Salem während der Laufveranstaltung an mehreren Standorten Absperrungen vorgenommen werden müssen. Um die Sicherheit der Läufer zu gewährleisten, wird darum gebeten, die Anordnungen der Streckenposten und Helfer vor Ort zu befolgen.

Pfahlbau-Marathon