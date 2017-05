Uhldingen-Mühlhofen Patrizia Moresco erobert die Alte Fabrik im Sturm

Italo-Schwäbin Patrizia Moresco gastierte erstmalig mit einem Soloprogramm in der Alten Fabrik, bekannt war sie dem Publikum aber bereits von ihrem Auftritt in Martina Brandls Mix-Show. Und: Sie kam an.

Uhldingen-Mühlhofen (mkl) Patrizia Moresco gilt als überschäumendes Energiebündel unter den Kabarettisten. Provokant ging sie in der Alten Fabrik durch "die Hölle des positiven Denkens" und schoss ihre Pointen ab, als befände sie sich auf der Überholspur. Der unablässige Wortschwall, untermalt mit inszenierten Schimpfattacken ihrer italienischen Mama, sowie die überagierende Gestik und Mimik belegten eindrucksvoll die südländischen Wurzeln der Italo-Schwäbin.

Ob Smartphone, Optimierungswahn oder Ovo-Lakto-Vegetarier – nichts davon fand den Beifall der heute in Berlin lebenden Künstlerin. "Mal ehrlich, wir lassen uns von Bits und Bytes versklaven und leben in einem binären SM-Studio mit Andockfunktion", beklagt Moresco, die die Welt nicht zählen, sondern erzählen will. "Je weniger wir miteinander reden, desto mehr schreiben wir aneinander vorbei." Der einzige Ausweg aus dem Dilemma: "Analog ist das neue Bio." Wir sollen selbstkritisch, gleichzeitig aber ehrgeizig und ganz nebenbei so entspannt wie ein buddhistischer Mönch sein. Ein Leben am Limit.

Der Moresco missfällt, dass immer mehr Menschen vom Smartphone fremdbestimmt sind: "Ich lass mir doch von nichts etwas sagen, das nach vier Stunden nur noch drei Prozent Lebensdauer hat." Sie plädiert für die Erneuerung der Software im eigenen Kopf und galoppiert durch die Untiefen der falschen Weltbilder, was den Zuschauern wahre Lachsalven entlockt und für eine überbordende, ausgelassene Stimmung sorgt.

In keiner Sekunde nahm die selbsternannte Komikaze den Fuß vom Gas – gegen ihren Dauerbeschuss erscheint die Formel Eins wie eine sonntägliche Landpartie. Eigene Erlebnisse ziehen sich wie ein roter Faden durchs Programm. So stolpert Moresco bei Einladungen über überzogene Ansprüche im Freundeskreis, wo alles organisch, lokal, vegan, lakto-, gluten- und fettfrei sein muss. "Der Ernährungsratgeber", bemängelt Moresco, "ist jetzt die neue Bibel." Sie hingegen vertrage Gluten und Laktose ganz hervorragend und leiste sich die Intoleranz im zwischenmenschlichen Bereich.

Zur aktuellen politischen Lage fällt ihr hingegen nur eine knappe Bemerkung ein: "Das Rad dreht sich, aber der Hamster ist tot." Moresco gastierte erstmalig mit einem Soloprogramm in der Alten Fabrik, bekannt war sie dem Publikum aber bereits von ihrem Auftritt in Martina Brandls Mix-Show. Dass sie selbst ungemein Spaß auf der Bühne hatte, war unverkennbar und wurde mit tosendem Applaus und anerkennenden Pfiffen belohnt. Sollte diese Powerfrau eines Tages tatsächlich in der Hölle landen, so wird es dem Teufel auf keinen Fall langweilig – sie weiß das Feuer zu schüren.