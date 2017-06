Uhldingen-Mühlhofen Parkautomaten bei der Klosterkirche Birnau aufgebohrt

Möglicherweise handelt es sich um Serientäter, die bereits Ende Mai auf dieselbe Art in Sipplingen Beute machten.

Unbekannte Täter bohrten am frühen Dienstagmorgen zwei auf dem Parkplatz bei der Klosterkirche Birnau aufgestellte Parkscheinautomaten auf und kamen so an die Geldbehälter im innern. Aus diesen entwendeten sie rund 800 Euro, beschreibt die Polizei. Den Schaden an den Automaten beziffern die ermittelnden Beamten auf rund 2000 Euro. Sie vermutet einen Tatzusammenhang mit einem gleichgelagerten Fall in Sipplingen. Dort bohrten Unbekannte in der Nacht vom 30. Maif auf den 31. Mai am Parkplatz beim Bahnhof ebenfalls den Parkscheinautomaten auf und stahlen die rund 400 Euro Bargeld, die sich dort in den Geldbehältern angesammelt hatten. Auch dort entstand am Parkscheinatomaten ein Schaden von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551 / 80 40.