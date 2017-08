Uhldingen-Mühlhofen Noch genügend Plätze im Kindergarten

„Bis jetzt kriegen wir alle Kinder unter", sagt Hauptamtsleiter Herbert Unger zur Kinderbetreuung in Uhldingen-Mühlhofen. Die Nachfrage für unter Dreijährige liege allerdings hinter Erwartungen, daher gibt es bis 2018 eine Ausnahmegenehmigung. Die Räte haben jetzt eine kommunale Bedarfsplanung beschlossen.

Platzauslastung bei den über dreijährigen Kindern (Ü3), keine so große Nachfrage bei den unter dreijährigen Kindern (U3) wie gedacht: „Bis jetzt kriegen wir alle Kinder unter. Das ist mal Fakt“, sagte Hauptamtsleiter Herbert Unger. Er machte aber darauf aufmerksam, dass man mit einem steigenden Bedarf rechnen müsse, bis zum Kindergartenjahr 2019/20 sei eine zusätzliche Gruppe erforderlich. Der Gemeinderat hat die örtliche Bedarfsplanung für die Tageseinrichtungen für Kinder beschlossen und die Verwaltung beauftragt, dem steigenden Bedarf Rechnung zu tragen und dem Ratsgremium hierzu Vorschläge zu unterbreiten.

Nach Fertigstellung des Anbaus am Kindergarten Max und Moritz mit Räumlichkeiten für U3-Kinder bieten Unger zufolge jetzt alle Kindergärten in der Gemeinde – und nicht nur die kommunal Getragenen – die Betreuung von Kleinkindern an. Zudem stünden auch Plätze in ausreichendem Maße zur Verfügung. Mit Beginn des vergangenen Kindergartenjahres sei die letzte Gruppe eröffnet worden, um einem möglichen zusätzlichen Bedarf durch Zuzug abdecken zu können. Das gilt auch im Hinblick auf die geplante Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge durch den Landkreis. Die Gruppe sei jedoch nicht wie geplant für U3-Kinder in Betrieb genommen worden, sondern für Kinder von drei bis sechs Jahren (Ü3). Unger: „Dies widerspricht zwar der erhaltenen Förderung für die Schaffung der Plätze für U3-Kinder, ist jedoch im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen unabwendbar. Eine Ausnahmegenehmigung bis zum Jahr 2018 liegt vor.

“ Die jüngsten zusätzlichen Bedarfe seien mittels einer Aufstockung der Kleingruppe für U3-Kinder im Kindergarten St. Martin und der Inbetriebnahme der dritten Gruppe im letzten Anbau im Kindergarten Max und Moritz für Ü3-Kinder abgedeckt worden. Darüber hinaus gibt es Unger zufolge „ein beispielhaftes Angebot“ von Betreuungsformen, sei es konservativ in Regelgruppen oder individuell in Halbtages-, Ganztages- und Kleingruppen sowie in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, teilweise mit Verpflegung.

Wartezeit von drei Monaten

Unger erläuterte weiter, dass sich das Leistungsangebot der Tageseinrichtungen für Kinder pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren soll. Tageseinrichtungen förderten die individuelle und soziale Entwicklung der Kinder und trügen dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Integration und Inklusion gehörten mittlerweile zum Tagesgeschäft und würden vom Bodenseekreis materiell unterstützt. „Dazu wird jedoch auch das entsprechend qualifizierte Personal benötigt und neben dem weiteren Ausbau der Kleinkindbetreuung wird auch die Personalbeschaffung im Erzieherbereich ein weiterer Schwerpunkt für die Zukunft sein“, sagte Unger. Eine „engagierte und vorbildliche Arbeit“ aller Kindergartenleitungen im Ort trüge auch dazu bei, dass es nur eine geringe Fluktuation im Personalsektor gebe. Der Hauptamtsleiter: „Die Beschäftigten wiederum in den Einrichtungen leisten hervorragende Arbeit und stellen sich den immer wieder neuen Herausforderungen mit viel Engagement.“

Neben einem anhaltenden Zuzug von Familien nach Uhldingen-Mühlhofen stellten auch die Einrichtungen für Flüchtlinge mit vier Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises die Tageseinrichtungen vor zusätzliche Herausforderungen. Unger: Die Tageseinrichtungen sind ausgelastet.“ In Bezug auf die Aussage von Gabriele Busam (FW), der zugetragen worden sei, dass manche Eltern keinen Platz für ihre Kinder erhielten, sagte Unger: „Wer sein Kind heute anmeldet, kann nicht damit rechnen, dass es morgen schon untergebracht wird. Mit einer Wartezeit von drei Monaten muss schon gerechnet werden.“

Die Einrichtungen

Im kommenden Kindergartenjahr stehen in den Einrichtungen der Gemeinde 331 Plätze zur Verfügung, davon 73 für Kleinkinder. Auf den Kindergartenbereich entfallen 296 Plätze, es gibt 16 Tagespflegestellen und 20 weitere Kinder nutzen auswärtige Einrichtungen. 402 Kinder haben einen Rechtsanspruch, dazu kommen die im nächsten Kindergartenjahr zuziehenden und geborenen Kinder.