Die Mühlhofer Narrenparade begeistert mit vielen Tanzeinlagen. Sascha Menner alsoviert seine Premiere als Narrenpräsident – bekommt aber Konkurrenz von Edgar Lamm alias Donald Trump.

Es ging auf Reisen bei der Mühlhofer Narrenparade. Die Gäste am Freitagabend wurden in der voll besetzten Sporthalle von adretten Stewardessen in knallrotem Dress an Bord der „Adler Air“ genommen und bekamen einen unterhaltsamen Trip von den Alpen, in die Welt der Mayas, ins antike Rom und sogar in das Reich der Elfen. Natürlich durften die lokalen Größen wie der Dorfschnüffler, Siggi Burgermeister sowie Hannes und der Bürgermeister nicht fehlen. Ebenso wie die Singstars der Funkenhexen und die Laienspielgruppe. Durch das Programm führte gewohnt gekonnt und in Reimform Michael Egger.

Den Auftakt machte traditionell der Narrensamen mit dem Tanz „Drums meets Schlager“, der viel Applaus bekam, gefolgt vom Hexentanz. Die Junghexen standen mit komplettem Häs inklusive Maske auf der Bühne und wussten zu überzeugten, ebenso wie die Tanzgruppe des Wolfsrudels, die in die Welt der Mayas entführte. Danach blieb es musikalisch, denn bei den Hexen Singstars gab es eine Lederhosenparty. Conny Pontow, Gino Arcangioli, Oliver Flakowski, Ralf Grohrock und Lukas Veit wurden dabei von Markus Preusch an der Gitarre begleitet und sorgten für einige Lacher. Hannes und der Bürgermeister alias Johannes Sulger und Hans Einhart erörterten die letzte durchzechte Nacht, die für den Bürgermeister mit einem Schubkarren an einer Straßenlaterne endete.

Die Laienspielgruppe des Wolfrudels entführte in das etwas andere Wellnesshotel. Dort genossen zwei Chinesinnen und zwei Engländerinnen ihren etwas anderen Urlaub. Zum letzten Mal dabei war die Tanzgruppe von Sylvia Wilhelm, die das Reich der Elfen auf die Bühne zauberte. Der Mühlhofer Ehrenpräsident Siggi Burgermeister hatte als Amtsleiter Distelbaum der Badischen Info-Bude die Lacher auf seiner Seite. Bei ihm ging es ebenso unter anderem um die Lokalpolitik wie auch beim Dorfschnüffler Günter Stumpf.

Einen Augenschmaus bot einmal mehr das Ensemble des Elferrates, das sich in knallroten hautengen Mini-Kleidern als Stewardessen bei der Fluglinie „Adler Air“ bewarb und durch die beiden Leiterinnen Alice Hochstein und Conny Pontow auf Mark und Niere geprüft wurde. Den krönenden Abschluss bot auch dieses Jahr das Männerballett des Wolfsrudels.

Das Programm verfolgte Bürgermeister Edgar Lamm als Donald Trump verkleidet. Er wurde bei den Singstars mit eingebunden. Auch wenn er den Ton nicht ganz traf, kam er dennoch bei der Narrenparade erstaunlich gut davon. Mächtig stolz auf das Team und hochzufrieden war Sascha Männer, der seine Narrenparade-Premiere als Mühlhofer Narrenpräsident absolvierte.