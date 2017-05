Uhldingen-Mühlhofen Musikverein Mühlhofen feiert 120-jähriges Bestehen

Der Verein blickt auf eine lange Geschichte zurück. Im Rahmen eines Festbanketts wurden treue Mitglieder geehrt.

"Der Musikverein war und ist ein Botschaft unserer Gemeinde in die Region und darüber hinaus." Voll des Lobes angesichts der Leistrungen des Geburtstagskindes zeigte sich Bürgermeister Edgar Lamm beim Festbankett gestern Vormittag in der "Alten Fabrik". Neben einem Einblick in die bewegte 120-jährige Geschichte des Vereins standen Ehrungen im Mittelpunkt.

Wie Siegfried Burgermeister berichtete, versammelten sich vor 120 Jahren – am 17. März 1897 – im Gasthaus „Zum Kreuz“ einige bis dato der Musikgesellschaft Mimmenhausen angehörende Mitglieder und solche des Mühlhofener Vereins „Gemütlichkeit“, um einen Musikverein zu gründen.

Die Förderung von Geselligkeit geht nach Worten Burgermeisters aus dem Protokollbuch des Vereins deutlich hervor. Das wird auch am kommenden Freitag offenbar werden, wenn der Musikverein um 18 Uhr vor dem Narrenheim und dann in der Mehrzweckhalle ein Bezirkskonzert veranstaltet.