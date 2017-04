Uhldingen-Mühlhofen Mit dem Entree im Birnauer Oberhof beginnt das 10. WortMenue

Rund 180 Gäste erleben einen spannenden Abend mit Literatur, badischer Küche und Bioweinen. Moderiert wird die Veranstaltung von SÜDKURIER-Redakteur Martin Baur.

Das Entree zum 10. WortMenue, das unter dem Motto "Badische Weingeschichte(n)" steht, vereinigt alle Zutaten, die das literarisch-kulinarische Festival seit 1999 zum Erfolgsrezept machen: Gepflegte Gastlichkeit mit guter Küche und perfektem Service in der neu konzipierten markgräflich-badischen Weinstube Birnauer Oberhof, besondere heimische (Bio-)Weine und dazu, fein abgestimmt, die geistigen Genüsse: Kulturgeschichte und Literatur.

Der Kulturwissenschaftler Thomas Knubben gibt einen kurzweiligen Überblick über den Weinbau am Bodensee, von den Anfängen bis heute. Der Schriftsteller Karl-Heinz Ott liest aus seiner "Heimatkunde Baden", in der Speis und Trank natürlich eine gewichtige Rolle spielen, sowie aus seinem jüngsten Roman "Die Auferstehung", dessen Protagonisten höchst unterschiedliche Einstellungen zum Thema Ernährung haben.

Wie der Beifall zeigt, erleben rund 180 Gäste in der Tat den angekündigten "delikaten Weinkulturabend", den der SÜDKURIER, Riegel Bioweine und das Markgräflich Badische Rebgut gemeinsam mit der Weinstube Birnauer Oberhof präsentieren. Moderiert wird der Abend vom Überlinger SÜDKURIER-Redakteur Martin Baur. Die Gastronomie hat auf Wunsch des Hauses Baden, dem auch der Oberhof gehört, eine neue Ausrichtung erfahren. Neben den Weinen des markgräflichen Rebgutes steht künftig die regionale, badische Küche im Mittelpunkt des kulinarischen Angebots.

Wie das schmecken kann, demonstriert das Team um Betriebsleiterin Larissa Stäbler, ehemalige Ortenauer und badische Weinprinzessin, an diesem Abend aufs Appetitlichste: Auf dem Menü stehen knusprige Flammkuchen, köstliche Spinatknödel mit Salbeibutter und Parmesan und der badische Klassiker schlechthin: Schäufele mit Kartoffelsalat. "Wunderbare Essensbegleiter" dazu seien die Birnauer Bioweine, ein Müller-Thurgau, ein Rosé und ein Spätburgunder, meint Bio-Weinhändler Peter Riegel, der diese für das Haus Baden vertreibt. Zuvor konnte Riegel, der rund 1000 Weine aus 16 Ländern im Sortiment hat, nichts "aus unserer Heimat" anbieten, ein "schmerzhaftes Manko". Ein "Glücksfall sei deshalb die Kooperation mit dem Haus Baden.

Seit rund zehn Jahren baut Letzteres auch Biowein an, erklärt Michael Prinz von Baden, auf rund zehn Prozent der 100 Hektar großen Rebfläche, die das Adelshaus am See besitzt. Seine Familie, deren Stammbaum bis in 12. Jahrhundert zurückreicht, denke in Generationen, so Prinz Michael. "Wir müssen auch Biowein können", zumal, von ein paar Jahrzehnten abgesehen, früher ja alles Bio-Wein gewesen sei.

Und die Geschichte des Weinbaus am See reicht noch viel weiter zurück, als man bislang dachte. Das erläutert Thomas Knubben, Mit-Herausgeber des Buchs "Seewein", das die Stadt Meersburg als Begleitbuch für ihr "Vineum" in Auftrag gab. Analysen von Rebpollen beweisen, dass bereits die Römer Reben am Bodensee kultivierten. "Ohne See kein Wein hier", betont Knubben und hebt die Besonderheiten der Lage und des Klimas hervor. Der Weinbau sei aber seit dem Mittelalter auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit dem See als Drehscheibe. Über die Qualität des Seeweins gingen die Meinungen früher stark auseinander, wie Knubben erheiternd mittels Zeitzeugnissen illustriert. Heute aber stehe es damit sehr gut und der Seewein behaupte sich trotz Globalisierung, weil er ein begehrtes Nischenprodukt sei.

Für den oft verpönten badischen Spätburgunder bricht auch der Schwabe Karl-Heinz Ott eine Lanze in seiner "Heimatkunde Baden" und beteuert, "dass es bei uns Weine gibt, die auch Franzosen für keine deutschen halten würden". Außerdem klärt er Dialektunkundige über Sulz (Kutteln), Brägele (Bratkartoffeln) und Zibärtle (Wildpflaumenschnaps) auf. Dem Jakob aus Otts jüngstem Roman "Die Auferstehung" wäre das alles wohl etwas zu derb, ihn gelüstet mehr nach Chablis und Austern, doch die Ansichten übers korrekte Essen und Trinken gehen weit auseinander in seiner dysfunktionalen Familie, die um den toten Vater herumsitzt, sich streitet und ums Erbe fürchtet. Die Eine verschmäht Jodsalz, die Nächste Butter, der Dritte Olivenöl und der Anarcho-Bruder findet sowieso alles zum Speien. Diese ganzen Typen bringt Ott so auf den Punkt, dass die Zuhörer viel zu lachen haben – zumal sie selbst im Oberhof ganz zwanglos und genussvoll schlemmen dürfen.