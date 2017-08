Uhldingen-Mühlhofen "Meine dicke Freundin" begeistert das Publikum

Das Boulevardtheater Deidesheim gastiert im Welterbesaal mit einer spritzigen Komödie über Gewichtsprobleme und unerfüllte Liebe.

Uhldingen-Mühlhofen (lko) Das Boulevardtheater Deidesheim begeisterte die Zuschauer mit dem Stück "Meine dicke Freundin" von Charles Laurence, welches 1972 in Brighton uraufgeführt wurde und später Erfolge am Broadway feierte. Das Team aus der Pfalz führte eine modernisierte Fassung auf, in der auch ein Bild von Helene Fischer hing oder im Shoppingkanal des Fernsehens eingekauft wurde.

Überraschend ebenfalls, dass die Handlung an die Region angepasst wurde: Der Weihnachtsmarkt wurde nach Oberuhldingen verlegt und der unnütze Pullover sollte ins Krematorium nach Konstanz.

Viele Lacher erzielte Boris Stijelja, der den schwulen Zyniker Henry darstellte, für seine Situationskomik. Versprecher fing er mühelos ab und auch das Publikum bezog er immer wieder mit ein. Herrlich anzusehen seine wechselnde Kostümierung. Im rosa Jumpsuit mit kleinen Hunden bedruckt, mit schrillem pinkfarbenen Blümchenhut oder in hellgrüne Leggins mit rosa Stulpen und rosa Pulswärmer gehüllt, verkörperte er das Klischee des warmen Bruders par excellence. Mit bitterbösen Sprüchen bringt er seine Vermieterin und Mitbewohnerin Vicky Hoppe, gespielt von Petra Mott, immer wieder auf die Palme. Ständig zieht er über die mollige Buchhändlerin her und warnt sie: "Du frisst, bist du platzt", denn Vicky liebt gutes Essen.

Aber sie hat auch ein Faible für deftige Sprüche. Dass der Metzger sie als "gut gepolstert" beschreibt, treibt sie zur Weißglut: "Hält der mich für ein Sofa?" Unterstützung erhält sie vom schottischen Aupair Boy James (Marc Zech). Ein stiller Bücherwurm, der Vicky mit selbst gekochtem Essen verwöhnt und heimlich verehrt.

Mit Vicky, Henry und James wohnen drei Menschen zusammen,die charakterlich nicht unterschiedlicher sein können. Als sich dann Vickys Kunde Tom Schoppe, gespielt von Axel Seban, in die füllige Frau verliebt, nimmt das Stück eine Wendung. Innerhalb von vier Monaten nimmt Vicky dramatisch ab, verliert etliche Kilos, aber auch ihren Verehrer Tom, der sich "in die dicke Frau verliebt hat, weil nicht alle Menschen sich nach Normen richten".