Uhldingen-Mühlhofen Liegeplätze im Sportboothafen Unteruhldingen werden teurer

2007 wurden die Gebühren letztmals erhöht, jetzt schraubt der Sportboothafen Unteruhldingen an den Preisen. Damit soll es auch einfacher werden: Da die bisherige Betriebskostenumlage immer wieder zu Diskussionen führte, wird die Berechnung vereinfacht, indem neben der festen Liegeplatzmiete nun auch eine gleichbleibende jährliche Betriebskostenpauschale eingeführt wird.

Uhldingen-Mühlhofen – Neue Liegeplatzmieten für den Sportboothafen Unteruhldingen hat der Gemeinderat ohne größere Beratung verabschiedet. Da die bisherige Betriebskostenumlage immer wieder zu Diskussionen führte, wird zugunsten der Liegeplatzinhaber die Berechnung vereinfacht, indem neben der festen Liegeplatzmiete nun auch eine auf die Zeitdauer des Vertrages gleichbleibende jährliche Betriebskostenpauschale eingeführt wird. Letztmals waren die Gebühren im Jahre 2007 erhöht worden.

Wie Bürgermeister Edgar Lamm begründete, wurden die Dauerliegeplätze bis zum Vorjahr von den Tourist-Betrieben Uhldingen-Mühlhofen GmbH (TUM) verwaltet und den jeweiligen Mietern in Rechnung gestellt. Seit diesem Jahr sind die Dauerliegeplätze aus der TUM herausgelöst und zur Gemeinde überführt worden. „Diese Lösung ist noch nicht endgültig vom Finanzamt bestätigt, aber wahrscheinlich“, sagte der Rathauschef. Die Gastliegeplätze verbleiben nach seinen Worten wie bisher in der TUM GmbH. Die bisherigen Zehn-Jahresverträge liefen Lamm zufolge von 2007 bis einschließlich 2016. Altvertragsinhaber hätten vor 2007 eine Investitionsumlage in Höhe von 1426,80 Euro brutto auf die neuen Stege geleistet, die ihnen auf die Zehn-Jahresverträge anteilig mit jährlich 142,68 Euro angerechnet worden seien. Neuvertragsinhaber hätten keine Vorauszahlung geleistet und damit keine Anrechnung erhalten.

Wie der Bürgermeister in der Gemeinderatsitzung weiter ausführte, waren die Kosten bisher aufgeteilt in eine jährlich gleichbleibende Miete je nach der Größe des Liegeplatzes mit einer ungefähren Quadratmeterwasserfläche, einer Investitionskostenpauschale sowie einer jährlich nach Abrechnung schwankenden Betriebskostenumlage (BK). Die Gesamtpreise der Liegeplätze betrugen voriges Jahr für Steg I bis III und den Fischerhafen mit rund 30 Quadratmeter Wasserfläche 1584,50 Euro einschließlich 734,84 Euro BK. Für die Nordmole (34 Quadratmeter) 1820,51 Euro und 832,81 Euro BK, für Mole II und Steg IV (50 Quadratmeter): 2687,23 Euro und 1224,72 Euro BK sowie für Steg V (60 Quadratmeter) 4159,07 Euro und 1469,67 Euro BK.

Kosten steigen bis zu 15,2 Prozent

Für dieses Jahr erhält jeder Liegeplatzinhaber ein Angebot zur Fortführung des Mietverhältnisses mit folgenden Konditionen: Steg I bis III, Fischerhafen: 1180 Euro Miete zuzüglich 600 Euro BK, das sind 1780 Euro beziehungsweise 12,3 Prozent mehr als bisher. Nordmole 1460 Euro Miete zuzüglich 600 Euro BK (2060 Euro, plus 13,2 Prozent), Mole II und Steg IV 2020 Euro Miete zuzüglich 1000 Euro BK (3020 Euro, plus 12,4 Prozent) sowie Steg V 3790 Euro Miete zuzüglich 1000 Euro BK (4790 Euro, plus 15,2 Prozent). Lamm: „Jeder Liegeplatzinhaber weiß jetzt im Voraus, was auf ihn zukommt.“

Sollte sich die Herausnahme der Dauerliegeplätze aus der TUM GmbH hin zur Gemeinde so bestätigen, werden die diesjährigen Preise auch für die Jahre 2018 bis 2021 in dieser Höhe fortgeführt, sagte Bürgermeister Lamm in der Sitzung weiter. Die Rechnungsstellung und Zahlung des jeweiligen Gesamtpreises erfolge ab 2018 dann im Januar des jeweiligen Jahres.

Sportboothafen

Der Sportboothafen in Unteruhldingen ist Eigentum der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen und wird von der Tourist-Betrieben Uhldingen-Mühlhofen GmbH (TUM) als wirtschaftlicher Betrieb geführt. Er verfügt über 212 Liegeplätze zwischen zweieinhalb und fünf Metern Breite. Diese finden sich an zahlreichen Schwimmstegen vor Dalben und entlang der Uferbefestigung vor Dalben. Vier Holzschwimmstege mit einer Gesamtlänge von 350 Metern einschließlich ihrer diversen Ausleger waren 1973 unter Leitung des örtlichen Bauamts errichtet worden. In einem ersten Bauabschnitt waren im Jahr 2010 die Haltedalben der Stege gegen verzinkte Stahldalben ausgetauscht worden, 2012 folgten weitere 190 Holzdalben.

Seit August 2008 erstellen hochauflösende Kameras täglich zwischen 7 und 22 Uhr jede Minute ein neues Bild vom Hafen, der auch über einen kostenlosen WLAN-Hotspot verfügt. In diesem Jahr weht zum 20. Mal die Öko-Auszeichnung "Blaue Flagge" über dem Hafen. (hk)