“Langsamer laufen, um schneller und gesünder zu werden.“ Dieses „Geheimnis“ für Langläufer verriet Markus Weber, Leiter des Diagnostikzentrums Scheidegg, während des Informationsabends zum Lauftraining „SÜDKURIER bewegt“ im Feuerwehrgerätehaus.

Der TSV Mühlhofen und die Gemeinde als Veranstalter, die Tourist-Information als Organisator sowie der SÜDKURIER als Medienpartner sorgen bei diesem Training für ein entsprechendes Expertenteam, das auf den Pfahlbaumarathon am 6. Mai vorbereitet. Das Training startete bereits am Samstag. Die Plätze für das Lauftraining inklusive eines Laufpakets, das auch ein personalisiertes Funktions-Laufshirt enthält, sind auf 30 limitiert.

Bei der Informationsveranstaltung war auch Andreas Schur zu Gast, in Folge fünfmaliger Gewinner des Halbmarathons, seiner Meinung „einer der schönsten Langläufe in Deutschland“. Schur sagte, in jedem Alter könne man noch mit dem Laufen beginnen, ganz wichtig sei ein langsames Heranführen an die Langstrecke. Er riet zu einem vernünftigen Trainingsplan, der einen nicht unter-, aber auch nicht überfordere. Ganz wichtig sind Schur zufolge die richtigen Laufschuhe: „An allem anderen könnt ihr sparen. Jeder Fuß ist unterschiedlich und hat ein anderes Bedürfnis.“ Wer regelmäßig laufe, werde fitter, erkälte sich weniger, der Stoffwechsel werde angekurbelt. „Man fühlt sich einfach wohler und fitter.“

Als gesundheitliche Ziele nannte Karl Duck, Vorsitzender des TSV, die Stärkung des Herzkreislaufsystems, eine bessere Durchblutung, die Erhöhung der Sauerstoffaufnahmefähigkeit und die Stabilisierung des Körpergewichtes. Das „A und O“ für einen Erfolg sei eine regelmäßige Teilnahme am Training, ergänzte er. „Gesund und fit“ ist auch seinen Ausführungen zufolge die unabdingbare Voraussetzung. Duck riet zu einer ärztlichen Untersuchung. Sollte während des Trainings jemand an einem grippalen Infekt erkranken, dann seien zwei Wochen Pause erforderlich. „Wichtig ist, keinen Stress aufzubauen. Keiner wird überfordert, jeder kommt an sein Ziel“, fasste Duck die Ziele des Lauftrainings zusammen.

Interessierte können gerne zum nächsten Training am Samstag, 4. Februar, 15.15 Uhr am Wasserwerk in Oberuhldingen kommen. Ob diese dann noch das volle Trainingspaket erhalten können, muss noch geprüft werden. Informationen bei der Tourist-Information, Telefon 0 75 56/92 16 13.