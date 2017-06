Uhldingen-Mühlhofen Lärmschutzwand an der B31 bei Oberuhldingen wird noch höher

Währen der Arbeit soll es aber nicht mehr zu Beeinträchtigungen auf der Bundesstraße kommen wie beim Einbau Anfang des Jahres.

Auf einer Länge von rund 50 Metern wird im Bereich Aachstraße 32 bis 34 die Lärmschutzwand an der Bundesstraße 31 um einen halben Meter erhöht. Das kündigte Bürgermeister Edgar Lamm im Gemeinderat an. Das sei das Ergenis entsprechend vorgenommener Nachberechnungen. Die Wände seien bereits bestellt, hätten aber eine lange Lieferzeit. Die Arbeiten werden dem Rathauschef zufolge von den Grundstücken aus vorgenommen, sodass eine erneute Beeinträchtigung des Straßenverkehrs auf der B 31 nicht erforderlich sei. Die sukzessive Begrünung werde bis Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein, so Lamm. Anfang des Jahres hatte die „Nachbarschaft Untere Aachstraße“ unzureichende Lärmschutzmaßnahmen beklagt und eine Unterschriftenliste an Lamm übergeben.



Damit brachten sie zum Ausdruck, dass sie mit dem im Vorjahr vorgenommen Lärmschutzarbeiten nicht einverstanden sind. Sie bemängelten, dass der mittlere Abschnitt zwischen dem Pfarrheim St. Martin und der Straße „Im Sieble“ übergangen worden sei, indem die Lärmschutzwand dort nicht erhöht wurde. Die Unterzeichner baten die Gemeinde, sich für eine Eröhung einzusetzen. Lamm hatte seinerzeit „massive“ Unterstützung zugesichert, aber auch darauf verwiesen, dass nicht die Gemeinde, sondern der Bund Baulastträger sei. Von den rund 1,7 Millionen Euro Baukosten hatte die Gemeinde rund ein Drittel übernommen. „Nur aus diesem Grund sind die Arbeiten überhaupt erfolgt“, hatte Lamm erläutert.