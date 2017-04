Uldingen-Mühlhofen Küchenbrand: 47-Jähriger wird leicht verletzt

Als er versuchte, den Brand in seiner Küche zu löschen, zog sich der Wohnungsbesitzer eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Der Schaden liegt bei rund 40000 Euro, die Ursache ist noch nicht bekannt.

Zu einem Küchenbrand ist es am Freitagabend in der Straße "Am Roggersberg" in Uhldingen-Mühlhofen gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Eine Vielzahl von Anrufern teilten am Freitagabend gegen 20.15 Uhr der Rettungsleitstelle mit, dass aus einem Gebäude in der Straße "Am Roggersberg" dicker schwarzer Rauch dringen würde. Wie sich herausstellte, brach in der Küche einer Wohnung in dem Zweifamilienhaus ein Brand aus, teilt die Polizei mit.

Der 47-jährige Wohnungsinhaber, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Wohnung befand, versuchte, den Brand noch zu löschen, wobei er sich eine leichte Rauchgasvergiftung zuzog. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ursache für den Brand steht noch nicht abschließend fest. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.