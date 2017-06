Uhldingen-Mühlhofen Kriminalstatistik für 2016 zeigt mehr Straftaten, aber eine höhere Aufklärungsquote

Die Polizei hat im Gemeinderat die Kriminalstatistik 2016 vorgestellt. Es wurden mehr Betrugsdelikte und weniger Einbrüche als im Jahr zuvor registriert.

Uhldingen-Mühlhofen (hk) 285 Straftaten – insbesondere Diebstahl, Betrug und Sachbeschädigung, hat das Polizeirevier Überlingen im zurückliegenden Jahr in Uhldingen-Mühlhofen registriert. Das sind 23 mehr als im Jahr zuvor, das zehnjährige Mittel liegt bei 271 Delikten. Dafür konnten über zwei Drittel der Vergehen aufgeklärt werden; die Quote liegt bei 67,7 Prozent gegenüber 62,8 im langjährigen Mittel. „Das ist sehr erfreulich“, sagte Andreas Breuning, Leiter des Polizeireviers, der gemeinsam mit Egon Haak, Leiter des Polizeipostens Meersburg, die Kriminalstatistik präsentierte.

Bei der Betrachtung der Häufigkeitszahl findet sich die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen unter den Städten und Gemeinden des Bodenseekreises ihrer Darstellung zufolge im unteren Drittel wieder. Der Anstieg der Straftaten ist insbesondere in der Zunahme von Betrugsdelikten begründet: 43 gegenüber 20 im Jahre 2015. Unter den 285 registrierten Straftaten waren unter anderem auch 99 (Vorjahr 93) Diebstähle, 43 (39) Körperverletzungsdelikte und 28 (27) Sachbeschädigungen. Bei den Rauschgiftdelikten war ein Rückgang auf zehn (20) Delikte festzustellen. Wohnungseinbrüche waren 15 zu verzeichnen. „Das ist zwar ein Rückgang um acht, aber es sind immer noch sieben zu viel“, sagte Breuning und verwies auf die Verletzung des Persönlichen. „Die psychische Belastung ist bei vielen Geschädigten auch nach Jahren noch hoch.“ Er riet, sich zur Vorbeugung mit dem kriminalpolizeilichen Fachberater Hans Hunger in Friedrichshafen in Verbindung zu setzen, Telefon 0 75 41/28 93 15 11.

Am meisten Straftaten wurden dem Polizeioberrat zufolge im Ortsteil Oberuhldingen verübt: 145 gegenüber 112 im Jahr 2015. Es folgen die Ortsteile Unteruhldingen mit 52 (37), Mühlhofen mit 49 (62). Die Aufgliederung der 149 Tatverdächtigen ansprechend sagte Breuning, 43 davon waren keine deutschen Staatsbürger. Das sind 28,9 Prozent (Vorjahr 26 Prozent). Davon wiederum waren acht Flüchtlinge bzw. Asylbewerber, ein leichter Anstieg von 15,6 auf 18,6 Prozent. Etwas Sorgen machte Breuning der Anstieg von Jugendlichen und Erwachsenen: 16 junge Menschen und damit doppelt so viel wie im Jahre 2015 fielen auf.

Auch Verkehrsunfälle sprach Breuning an. 218 gegenüber 188 im Jahr zuvor wurden festgestellt, davon 183 (148) mit Sachschaden, 35 (40) mit Personenschaden. Zurückgegangen sind die Unfälle unter Alkoholeinfluss: zwei gegenüber elf im Jahr 2015.