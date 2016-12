UhldingenMühlhofen Klein-Bethlehem in Unteruhldingen

Neue Weihnachtskrippe in der Kapelle St. Quirinus. Pfarrer Matthias Schneider ist stolz auf die Anschaffung

Es ist schon lange dunkel, als die Glocken im alten Fischerdorf zur Andacht läuten. Einige Gläubige beeilen sich noch. Sie treten schnell durch das mit einem Lichterkranz umfasste Portal in die St.-Quirinius-Kapelle. Schon jetzt sprechen die Symbole für den Kenner Bände. An diesem besonderen Abend sollten derer noch mehr hinzu kommen.

"Nachdem die ,Neapolitanische Krippe' als Leihgabe beim Krippenweg 2015 ein so großer Publikumsmagnet war, entstand die Idee einiger begeisterter Besucher, eine solche Krippe für die Kapelle Unteruhldingen auf Dauer anzuschaffen", hatte Pfarrer Matthias Schneider Anfang des Jahres geschrieben und zu Spenden aufgerufen. Jetzt stand er am Altar, neben ihm die neue Weihnachtskrippe. Die Freude über diese Anschaffung war ihm den ganzen Abend über anzumerken. Vor wenigen Tagen noch hatte er die neuen Figuren mit Mesnerin Anita Sulger aufgestellt.

Der Pfarrer nennt es Fügung, dass er die Figuren in dieser Größe und Qualität so schnell und relativ günstig erwerben konnte. Es sollte eine Krippe mit 70er Maß sein. Soll heißen, dass der aufrecht stehende Josef 70 Zentimeter messen sollte, damit man vom Gitter aus die Geburt zu Bethlehem noch gut erkennen kann. Denn die Kirche würde für die Besucher während des Weihnachtskreises bis Mariä Lichtmess am 2. Februar zwar tagsüber offen stehen, doch zum Schutz der Kostbarkeiten bleibt das Gitter vor dem Kirchenraum geschlossen.

"Wie gemacht", war von Pfarrer Schneider immer wieder zu hören, als er nach der Andacht neben den vielen fotografierenden Gläubigen stand. Kurz zuvor hatte er der Krippe den Segen gegeben. Nun leuchteten seine Augen vor Begeisterung ob des Kunsthandwerks auf dem Altar. Im Konradsblatt, der Zeitung der Erzdiözese Freiburg, stand die Krippe zum Verkauf. Ein Stifter hatte das Ensemble angeschafft, doch die ausgelobte Gemeinde wollte die Spende nicht. Im Nachhinein könnte man sagen, sollte so sein, dass die heilige Familie ihr eigentlich vorgesehenes Obdach nicht einnehmen konnte, und nun in St. Quirinius im Fischerdorf Unteruhldingen eine neue Heimat fand. Was für eine Symbolik. Die Volkszählung, weswegen die Heilige Familie in ihr Stammland ging, fand zu Zeiten statt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. So erzählt es der Evangelist Lukas.

Aus Lindenholz geschnitzt sind die Figuren. Dem bevorzugten Material der Bildhauer und Schnitzer der Spätgotik. Auch der Bau der Kapelle geht auf die Spätgotik zurück. Man mag nicht mehr an einen Zufall glauben. Zumal die Farben der Figuren sehr barock gehalten sind, wie aus der Zeit des prächtigen Hochaltars. Die ganze Aufstellung sieht aus wie eine Gesamtkomposition. Pfarrer Schneider, weithin bekannt als ausgewiesener Krippenfachmann, achtete darauf, dass keine Wand den Blick zur krönenden Maria mit dem Jesuskind in der Mittelnische verdeckt. So deutet nur ein Mauerfragment und eine korinthische Säule den Hintergrund an. Schneider hatte diese Elemente in der Krippenstraße in Neapel gefunden. Sie sind wie gemacht für die Krippe aus der weltbekannten Südtiroler Werkstatt Demetz.

Auch die Bevölkerung scheint ihre Krippe angenommen zu haben. Seit dem ersten Weihnachtsfeiertag stand die Kapelle offen für die Krippenbesucher. Am zweiten Feiertag kam Mesnerin Anita Sulger mittags vorbei, um nach den Rechten zu sehen. Die Leute standen draußen und warteten bis sie rein konnten. So öffnete sie das Gitter, damit die Interessierten eintreten. "Es war ein Kommen und Gehen, erst zweieinhalb Stunden später konnte ich das Gitter wieder schließen", erzählt Sulger. So wird sich der Wunsch des Pfarrers sicherlich erfüllen, dass viele Menschen den Weg in das Klein-Bethlehem am See finden.

Die Krippe

Die Weihnachtskrippe in ihrer heutigen Form hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Schon um 500 gab es bildliche Darstellungen Christi Geburt. Noch vor der Mutter Gottes Maria wurden die Heiligen Drei Könige in der Szenerie aufgenommen. Josef kam erst später dazu. Die Schäfer mit ihren Schafen, der Weihnachtsstern, Ochse und Esel komplettieren das Bild. Die Geschenke der Könige, das Material, die Farben, die Blicke der Figuren, ihre Anordung – alles hat seine Symbolik und Bedeutung. Der heilige Franz von Assisi gilt als der Urvater der körperlichen Darstellung, als er 1223 statt einer Predigt das Weihnachtsgeschehen mit lebenden Tieren und Menschen darstellte. Mit der Zeit entwickelten sich regionale Traditionen. So sind neopolitanische Krippen für ihre prächtige Ausstattung bekannt. Sie stellen nicht nur die Geburt Christi dar, sondern auch das pralle Leben der Region.

Ihre Szenerie mit vielen Einzelheiten und farbestrotzenden Figuren sieht eher nach Markt- oder Straßenszenen aus, denn nach einem kargen Stall in Bethlehem. Auch hat man vielerorts die Ankunft des Heilands in die eigene Umgebung versetzt. Im Erzgebirge kommt das Jesuskind über einem Bergwerk auf die Welt. Ein schönes Beispiel für die Verbindung der Heimat mit dem Weihnachtsgeschehen ist die Meersburger Bürgerkrippe. In der Szenerie sind Figuren von populären und ehrenhaften Bürgern eingebaut. Aber das Wichtigste im Aufbau der Szene sollte das Licht sein. Denn es kommt nicht von ungefähr, dass die Kirchenväter Weihnachten so kurz nach der Wintersonnenwende gelegt haben. Mit Jesus kommt wieder das Licht in die dunkle Welt. Im dunklem Raum wird deswegen oft nur das Neugeborene angestrahlt. (mt)