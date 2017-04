Uhldingen-Mühlhofen Kirchenchor Seefelden hält zusammen

Als einen Sechser im Lotto bezeichnet die neue Dirigentin Raffaela Urban die Übernahme des Kirchenchors Seefelden.

Sie hat den Chor kurz vor Weihnachten übernommen und erst einmal zugehört, was in ihm steckt. Der Chor sei sehr gut aufgestellt, wie sie jetzt bei der Hauptversammlung des Chors sagte. Das sei auch ihrer professionellen Vorgängerin Sieglinde Seifarth zu verdanken und dem fleißigen Probenbesuch der Chormitglieder, wie sie in einer Pressemitteilung zitiert wird. Obwohl der Kirchenchor Seefelden vergangenes Jahr zwei bedeutende Sängerpersönlichkeiten verloren habe und einen Vorstands- und Dirigentenwechsel verkraften musste, herrschte gute Stimmung bei der Hauptversammlung.

Pfarrer Matthias Schneider lobte den Vorsitzenden Gerold Eppner für dessen zupackende Art. Auch seien die gute Chorgemeinschaft zu loben und die treuen Dienste des Chores, "die bei der heutigen Bindungsangst nicht mehr selbstverständlich seien". Pfarrer Schneider bemerkte auch, dass es ein Reichtum sei, dass fünf aktive Chöre in der Seelsorgeeinheit wirkten, und er lobte das Engagement am Chortag, den er sich ebenfalls im Rahmen einer Vorabendmesse in Seefelden vorstellen könne. Sowohl die Gäste aus den anderen Chören der Seelsorgeeinheit als auch die Gemeinde, vertreten durch Helga Boonekamp, schätzen die gute Gemeinschaft, wie sie bei der Hauptversammlung berichteten.

Mit der Charles-Gounod-Messe an Pfingsten sei ein sehr guter Einstieg in die Romantik gelungen, sagte Dirigentin Raffaela Urban. Sie könne sich weitere Projekte mit Werken der Romantik – ebenso mit anderen Chören der Seelsorgeeinheit – vorstellen, etwa Teile des Brahms-Requiems oder eine Messe von Christopher Tambling. Für alle Projekte sind Menschen, die gerne singen, eingeladen, das Singen im Chor auszuprobieren. Der Kirchenchor Seefelden ehrte bei der Hauptversammlung Achim Gosse für 20 Jahre Mitgliedschaft und treue Dienste als Basssänger, aber auch als Unterstützer im Hintergrund, der immer mit einem freundlichen Wort dabei sei, hieß es.