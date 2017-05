Uhldingen-Mühlhofen Kinderhaus Sonnenschein: Kinder stellen ihren Maibaum auf

Das Kinderhaus Sonnenschein feiert ein fröhliches Familienfest mit Wanderung, Tanz und mehr.

Uhldingen-Mühlhofen (lko) Zum zweiten Mal ziert ein Maibaum den Garten des Kinderhauses Sonnenschein in Mühlhofen. Im vergangenen Jahr wurde die Idee zu einem Maifest entwickelt. Aus Termingründen – das Kinderhaus hatte 50. Jubiläum – wurden Bastelaktionen zu Mutter- und Vatertag zugunsten eines gemeinsamen Elternfests eingestellt. Dieses Fest gefiel allen Beteiligten so gut, dass es nun jährlich wiederholt werden soll.

Während die Kinder mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern noch bei einer gemütlichen Maiwanderung waren, leistete die Zimmermannsgilde die Vorarbeiten für das Maibaumstellen. Vergangenes Jahr war der Maibaum zu klein und vor allem zu leicht, die Kinder konnten ihn einfach anheben und ins Loch stellen, berichtete Hans Einhard, zweiter Gildemeister. Dieses Mal sollten sie den 12,50 Meter langen Baum traditionell mit den Schwalben Stück für Stück unter Hauruck-Kommandos aufstellen. Eigens dafür hatten die Zimmermänner kleine Schwalben – zwei miteinander durch ein Seil verbundene Stöcke – für die Kinder gebaut. Bevor es ans Aufstellen ging, durften die Kleinen noch mit Wünschen beschriebene bunte Bänder an den Kranz binden. Viele freiwillige kleine Helfer schafften es dann, den Baum mit vereinten Kräften aufzurichten. Der Erfolg wurde mit Liedern und Tänzen fröhlich gefeiert. Susanne Schubert von der Musikschule Oberuhldingen, die im Kinderhaus das musikpädagogische Bildungsprogramm "Singen – Bewegen – Sprechen" des Landes Baden-Württemberg leitet, hatte die Stücke mit den Kindern eingeübt. Erzieherin Edelgard Lebherz begleitete dazu an der Gitarre. Matthias Hukle, Vorsitzender des Musikvereins Mühlhofen, übergab Dominik Mattes, dem Leiter des Kinderhauses, einen Scheck in Höhe von 300 Euro. Der Musikverein hatte die Summe anlässlich des 120-jährigen Bestehens für das Kinderhaus bereitgestellt. Mattes erklärte, die Spende solle in die Ausstattung des neuen Malraums fließen.