Uhldingen-Mühlhofen Kinderferienprogramm bietet sechs Wochen Spiel und Spaß

Uhldingen-Mühlhofen (hk) Wasserski und Wakeboard, Ponyreiten und Zumba, Wasserspiele und Kinderkegeln und noch vieles, vieles mehr: 34 Veranstaltungen bietet das Kinderferienprogramm der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen, das am 22. Juli beginnt und bis 9. September dauert. Ausgerichtet wird es zum 16. Mal von der Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Familientreff Kunter-Bund sowie weiteren Institutionen und Vereinen.

„Es ist ein ganz tolles, abwechslungsreiches Programm. Die Ferien können kommen“, sagte Bürgermeister Edgar Lamm gestern Vormittag bei der Vorstellung im Rathaus, den Mitwirkenden für ihr Engagement dankend. Die verschiedenen Veranstaltungen sind in einem Informationsblatt aufgelistet, das in Kürze auch auf der Homepage der Gemeinde eingestellt werden soll.

Neu in diesem Jahr ist beispielsweise der Programmpunkt "Erste-Hilfe für Kinder leicht gemacht", den das Jugendrotkreuz Uhldingen-Mühlhofen am Samstag, 5. August, anbietet. Spielerisch mit praktischen Beispielen soll den Kleinen die Erste-Hilfe beigebracht werden, wobei unter anderem kleine Wunden geschminkt werden, die die jungen Teilnehmer dann verarzten können. Am Sonntag, 20. August, geht’s zum Wasserskipark nach Pfullendorf, wo Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sich austoben können. Voraussetzung ist, dass sie sehr gut schwimmen können. Und die HSG Mimmenhausen bietet Handball-Schnuppertage am Donnerstag und Freitag, 24. und 25. August, in der Turnhalle des Bildungszentrums Salem an.

Die verbindliche Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen erfolgt am Montag, 3. Juli, von 17 bis 18.30 Uhr im Bürgerbüro, Erdgeschoss Zimmer eins im Rathaus Oberuhldingen, soweit nicht bei dem Programmpunkt vermerkt ist, dass der Veranstalter selbst die Anmeldung entgegennimmt. Organisatorin Katharina Haag vom Hauptamt macht darauf aufmerksam, dass jeder nur sein eigenes Kind anmelden kann. Eventuelle Nachmeldungen sind telefonisch möglich. Der Nachwuchs ist während der Veranstaltugen durch die Gemeinde unfall- und haftpflichtversichert.