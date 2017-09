Überlingen Kinder kochen im Familientreff Kunter-Bund

Bei den Ferienspielen im Familientreff kochen neun Kinder. Die selbstgemachten Burger kommen sehr gut an.

Uhldingen-Mühlhofen – „Das Kneten war anstrengend. Aber ich bin gespannt, wie das schmeckt“, sagt Fina. Sie sei nur einmal in einem Schnellrestaurant gewesen. „Und da hat mir's nicht geschmeckt“, sagt die Sechsjährige und verzieht ihr Gesicht. Sie ist eins von neun Kindern, die sich bei den Ferienspielen in Uhldingen-Mühlhofen zum Kochen beim Familientreff angemeldet haben. Ein Angebot, das immer als erstes ausgebucht ist. Auf dem Speisezettel stehen Burger.

Aber nicht irgendwelche! Fast alles wird selbst gemacht, und zwar von den Kindern. Anna-Jelena Grünvogel und Isabel Müller, beide im Vorstand des Familientreff, sowie Sylvia Trautmann, die Mutter des einzigen männlichen Teilnehmers, leiten die wissbegierigen Jungköchinnen an. Damit der Hefeteig gehen konnte, wurde er schon mal vorbereitet. Nun wird er in Stücke geteilt, rund geformt, mit Öl bestrichen, sorgsam mit Sesam bestreut und in den Ofen geschoben.

„Darf ich auch helfen?“, fragt ein Mädchen. Es darf! Die Aufgaben werden verteilt: Hier werden Karotten, Äpfel und Sellerie für einen erfrischenden Salat geschnipselt und gerieben, dort Zwiebeln für den Burger geschnitten und von Sina gebraten. An einem Tisch wird die rote Sauce aus Yoghurt, Ketchup und Gewürzen für den beliebten Imbiss gerührt.

Und es gibt noch gewürzte Kartoffelspalten dazu. Autsch! Beim Schneiden der Scheiben rutscht Sophia ab und ritzt sich in den Finger. Schnell klebt Isabel Müller ein Pflaster drauf. „Ein bißchen tut es weh“, sagt die sechsjährige Mini-Verletzte mit der roten Schürze. Diese hat sie zu Weihnachten geschenkt bekommen, „weil ich gern koche“, sagt sie. Am liebsten Grießbrei.

Heute gibt es aber deftige Burger. Die Kartoffelspalten werden gesalzen und gepfeffert, wobei das Drehen der Mühle schon etwas Mühe bereitet. Mit einem Schuss Öl versehen schüttelt Aylin die Plastikdose kräftig, damit sich die Würzmischung gleichmäßig verteilt. Zwei Mädchen stülpen sich die etwas großen Lebensmittel-Handschuhe über und formen aus dem Gehackten flache Buletten. Die wichtigsten Punkte fotografiert Franziska mit dem Tablet. „Damit ich das daheim kochen kann, für meine Eltern und meinen älteren Bruder“, erklärt die Neunjährige und demonstriert die ersten Bilder der bunten Zutaten.

„Ich mache hier mit, weil mir Kochen Spaß macht. Das ist toll, wenn man was selbst machen kann“, begründet Kathrin, 10 Jahre, ihre Teilnahme. Ihre Mutter ist für die sechsjährige Fina Vorbild: „Meine Mama macht eigenes Brot“, schwärmt sie.

„Dürfen wir die Löffel abschlecken?“, fragt Franzi, die mit Lilian den Yoghurt aus dem Becher in die Saucenschale schöpft. Zwei probieren. Ein wenig Ketchup fehlt, dann schmeckt es schließlich stimmig.

Zum Schluss sitzen alle um die zusammengestellten Tische und mampfen. „Echt lecker“, staunen einige, die Backen voll und voller Vorfreude auf eine weitere Überraschung. Es gibt Waldbeereis zum Dessert. Natürlich und selbst gemacht!