Uhldingen-Mühlhofen Kicker und Soldaten feiern gemeinsam

Das Biwak der Patenbatterie aus Stetten am kalten Markt fand zum ersten Mal auf dem Gelände des FC Uhldingen statt. Das passte, schließlich feierte der FCU seinen 90. Geburtstag.

„Der Platz ist ideal geeignet für diese Festlichkeit. Es ist eine ganz besondere Freude für unsere Gemeinde.“ Bürgermeister Edgar Lamm zeigte sich froh, dass anlässlich des 35. Biwaks der Patenbatterie des dritten Artilleriebataillons 295 aus Stetten am kalten Markt mit dem Gelände des Fußballclubs Uhldingen (FCU) ein neuer Austragungsort gefunden worden war. Doch das hatte auch seinen Grund: Der FCU feierte am Wochenende sein 90-jähriges Bestehen.

Die Stimmung war trotz des nicht gerade sommerlichen Wetters gut. „Wir hatten gestern einen schönen Abend, heute ist es wieder gut. Was willste mehr?“, sagte ein zufriedener Spieß Harald Bitch am Samstag. Rund 80 Soldaten unter Leitung von Hauptmann Stefan Settele waren nach einjähriger Abstinenz aufgrund einer Verpflichtung im Litauen im Vorjahr angereist und hatten ihre Zelte rund um das Stadion aufgebaut. Einziges Manko: Der Besuch aus der Bevölkerung hätte beim Biwak-Fest mit DJ-Sound durchaus kräftiger ausfallen können.

Nach dem gestrigen Feldgottesdienst brachte Ex-Vorsitzender Klaus Henn die FCU-Vereinsgeschichte den Gästen näher. Seinen Worten zufolge hatten bereits im Jahr 1922 elf- und zwölfjährige Buben beim Schulsport das Fußballspiel kennen– und lieben gelernt, „obwohl die meisten Eltern gegen dieses Hobby waren“. An Ostern 1927 kam Eugen Walter als neuer Pfarrer nach Seefelden und gründete den katholischen Gesellen-und Jungmännerverein, den der damalige FC Oberuhldingen als Sportabteilung beitrat und sich fortan DJK Oberuhldingen nannte. Nachdem im April 1940 der Verein infolge des Krieges aufgelöst wurde, kam es am 19. November 1947 zur Neugründung als SV Oberuhldingen. Am 1. August 1978 fusionierte infolge der Einweihung des neuen Sportplatzes in Mühlhofen der SVO mit dem TSV Mühlhofen. Henn: „Der heutige FCU war geboren.“ Und: „Dass wir heute unser 90-Jähriges feiern dürfen, verdanken wir in erster Linie den Fußballverrückten aus den 20er Jahren, aber auch allen, die diesen Verein auf seinem Weg bis heute begleiteten und unterstützten."