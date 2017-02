Uhldingen-Mühlhofen Jungs vom Bodensee freuen sich auf Fernseh-Auftritte

Die Jungs vom Bodensee spielen am Freitag live in der SWR-Sendung Kaffee oder Tee und am 26. Februar beim Närrischen Ohrwurm.

Drei Bands, zwei Fernseh-Sendungen, ein Lied: Unter diesem Motto steht die diesjährige Fasnet bei den Jungs vom Bodensee. Am Freitag, 17. Februar, zwischen 16 und 18 Uhr, spielt das Duo live zusammen mit der Gruppe „Fly“ aus Meckenbeuren das Lied "Schöne Zeit" in der SWR-Sendung Kaffee oder Tee und am Sonntag, 26. Februar, stehen Alex Tylla und Reiner Jäckle mit der Band „Just4Fun“ aus Friedrichshafen beim Närrischen Ohrwurm in der Singerner Stadthalle vor den Fernsehkameras. Die Sendung wird zwischen 16 und 18 Uhr live übertragen, wie die Musiker in einem Pressetext mitteilen.

„Wir freuen uns auf jeden Termin in der Fastnachtszeit und ganz besonders natürlich auf die Fernsehauftritte“, sagt Alex Tylla. „Es werden zwei ganz besondere Auftritte, weil alles live ist und wir zusammen mit Bands spielen.“ Genau das ist für das Duo höchst selten, denn normalerweise stehen die Jungs vom Bodensee auf der Bühne und singen Halbplayback. Die Musik kommt vom Band und gesungen wird live. Beim Närrischen Ohrwurm, der in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet, sind die Regeln streng: Es muss ein selbstgeschriebenes Lied sein und außerdem alles live gespielt werden.

Zum dritten Mal sind die Jungs vom Bodensee mit von der Partie. „Der Aufwand ist für uns immens höher, denn wir müssen zum einen eine Band finden, die unser Lied einspielt und zum anderen das Ganze auch proben“, erklärt Reiner Jäckle. Mit „Schöne Zeit“ haben die Musiker dem Titelsong ihres aktuellen und gleichnamigen Albums kurzerhand eine fastnachtliche Verkleidung verpasst. „Der Titel passt perfekt zur Fasnet“, so Jäckle. In den Strophen geht es um lange Nächte und das Schnurren und Jucken in den Straßen.