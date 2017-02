Uhldingen-Mühlhofen/Sipplingen Julia König wechselt zur Tourist-Info in Uhldingen-Mühlhofen

Nach acht Jahren in Sipplingen tritt Julia König jetzt ihre Stelle in Uhldingen-Mühlhofen an. Hier war sie schon während ihrer Studienzeit tätig. Jetzt gelte es, offen für Veränderungen zu sein.

Mit einem, wie sie sagt, „lachenden und weinenden Auge“, hat Julia König die Gemeinde Sipplingen nach achtjähriger Wirkungszeit als Leiterin der Tourist-Information verlassen. Seit Mittwoch hat die 36-Jährige diese Funktion in Uhldingen-Mühlhofen inne, wo sie die Nachfolge von Rolf Hans Huber angetreten hat.

Julia König blickt auf eine "spannende und sehr schöne Zeit" in Sipplingen zurück. Zu Beginn ihrer Arbeit sei die touristische Infrastruktur gerade fertiggestellt worden. Damit spricht sie die Umgestaltung der Uferpromenade mit Ansiedlung von Gastronomiebetrieben und Eröffnung der kostenfreien Badestelle an. „Dies hat meine Arbeit, den Tourismus nachhaltig und positiv zu entwickeln, natürlich sehr erleichtert und unterstützt. Ich hatte damit die Möglichkeit, mich voll und ganz auf das Projektmanagement und das Marketing zu konzentrieren“, sagt sie.

In ihrer Wirkungszeit in Sipplingen sei viel entstanden „und mein Ziel, den Tourismus weiterhin nachhaltig und positiv zu entwickeln, habe ich erreicht“. Dies sei mit Unterstützung ihres Teams, des Touristik-Fördervereins und der touristischen Leistungsträger gelungen. Die Tourismusexpertin freut sich, dass die Übernachtungszahlen gestiegen seien, was sie auch auf ihre Arbeit und die der weiteren im Tourismus Beschäftigten zurückführt. Oberste Priorität hatte für sie das Thema Wandern. Die natürlichen Gegebenheiten sowie die Infrastruktur seien in Sipplingen gegeben. Deshalb sei es naheliegend gewesen, sich auf diese Zielgruppe zu konzentrieren – sowohl im Marketing als auch bei der Angebotsentwicklung. Hier ist man ihr zufolge zwischenzeitlich sehr gut aufgestellt.

„Ich sehe hier noch viel Potenzial für Sipplingen und hoffe, dass man diesen touristischen Markt weiter bearbeitet“, sagt sie. Und aktuell freut sie sich darüber, dass Sipplingen die Echt-Bodensee-Card einführen wird – ein Thema, das in Uhldingen-Mühlhofen derzeit kontrovers diskutiert wird.

Jetzt werde es Zeit für neue An- und Herausforderungen. Uhldingen-Mühlhofen zählt sie zu den bedeutendsten Tourismusorten am Bodensee, den sie aus ihrer Studienzeit schon kennt. „Aber natürlich hat sich seitdem viel verändert“, sagt Julia König. „Speziell für Uhldingen-Mühlhofen sehe ich den Bedarf, die Tourist-Information (TI) für die Zukunft sicher aufzustellen“, sagt sie. Damit eng verbunden seien die Mitarbeiterqualifizierung und Professionalität im Umgang mit Gästen und touristischen Leistungsträgern. Julia König: „Außerdem müssen wir unsere Prozessstrukturen, das bisherige Aufgabenspektrum und auch unsere Offenheit gegenüber Innovationen beziehungsweise Veränderungen auf den Prüfstand stellen.“ Nicht zuletzt wegen der Gründung des Vereins Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen hat das für sie einen hohen Stellenwert. Die Vereinsgründung sieht sie "auch als Chance für uns und den Tourismus vor Ort“.

Der Tourismus sei einem ständigen Wandlungsprozess ausgesetzt, deshalb müsse auch die TI möglichen Veränderungen offen gegenüberstehen. Die Herausforderung für sie als neue Betriebsleiterin liege jetzt darin, den unterschiedlichen Anspruchsgruppen – Gast, touristische Leistungspartner und Politik – gerecht zu werden. „Ich freue mich darauf, dies angehen zu können. Und es stimmt mich positiv zu wissen, dass wir alle das gleiche Ziel haben: Zufriedene Gäste für die nachhaltig und positive Tourismusentwicklung in Uhldingen-Mühlhofen.“



Zur Person

Julia König wurde nach ihrem Abitur in Meßkirch in Freiburg zur Wirtschaftsassistentin, Fachrichtung Tourismus, ausgebildet. Anschließend war sie zehn Monate in München bei „Aviareps Airline Management“, einer der größten Repräsentanten für Fluggesellschaften. Von 2003 bis 2006 studierte sie an der Berufsakademie Ravensburg in Kooperation mit der Uhldinger Tourist-Information Betriebswirtschaft, Fachrichtung Kurorte und Destinationsmanagement. Bis September 2008 war sie in der Uhldinger TI als Projektmanagerin angestellt und übernahm dann die Leitung der TI in Sipplingen. (hk)

Fünf Vorgänger in 20 Jahren

Julia König ist die sechste Person, die in den zurückliegenden 20 Jahren die Leitung der Tourist-Information innehat. Klaus Hövel, der jetzt im hessischen Marburg tätig ist, war Betriebsleiter vom September 1997 bis Oktober 2001. Ihm folgte Roland Wolf aus Husum an der Nordsee, der aber bereits nach einem Dreivierteljahr wieder gehen musste. Sabine Bader war Tourismuschefin von Januar 2003 bis Oktober 2007, anschließend folgte Susanne Steidinger bis September 2010. Bis Ende des Vorjahrs war Rolf Hans Huber als Betriebsleiter tätig. (hk)