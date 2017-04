Uhldingen-Mühlhofen Jetzt gibt eine Frau den Takt bei der Trachtenkapelle Oberuhldingen an

Jetzt gibt eine Frau den Takt bei der Trachtenkapelle Oberuhldingen an

Sandra Stauber ist die neue Dirigentin bei der Trachtenkapelle Oberuhldingen. Den ersten gemeinsamen Auftritt absolvierten Dirigentin und Kapelle beim Tag der offenen Tür im Welterbesaal.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Musikverein Oberuhldingen ist nicht mehr länger dirigentenlos: Sandra Stauber aus Friedrichshafen-Manzell hat das seit mehreren Monaten vakante Amt übernommen. 18 Jahre lang hatte zuvor Walter Ruf die Stabführung inne und dem Verein zu einem großen Ansehen weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus verholfen. Den ersten Auftritt mit der neuen Dirigentin absolvierte die Trachtenkapelle jetzt während des Tags der offenen Tür der Tourist-Information im Welterbesaal. Dies war überhaupt die Premiere einer Musikkapelle in dem neuen Saal.

Etwas Neues ist die Dirigententätigkeit für Sandra Stauber, die Querflöte, Oboe und Saxofon spielt, nicht. Wie sie gegenüber dem SÜDKURIER erläuterte, hatte sie bereits die Musikvereine Aach-Linz (1994 bis 2004) und Laimnau bei Tettnang (2014 bis 2016) dirigiert. Im November habe sie einen Anruf der Vorsitzenden Luisa Claeßens erhalten, ob sie nicht den Taktstock schwingen möge. Auch Walter Ruf habe sie dementsprechend kontaktiert. Nach einem Probedirigat habe sie die Entscheidung während der Fasnet getroffen. „Maßgeblich für mich war, dass der Verein großen Wert auf Unterhaltungsmusik legt“, sagte Stauber, die bei Geberit in Pfullendorf Assistentin der Marketingleitung ist.

Zwei Proben hatten jetzt genügt, um den ersten Auftritt Realität werden zu lassen. „Man könnte meinen, Sie wären schon immer die Dirigentin der Kapelle“, lobte daher Bürgermeister Edgar Lamm den viel beklatschten Auftritt. Dass das abgelaufene Geschäftsjahr ein sehr Spannendes gewesen sei, hatte Vorsitzende Luisa Claeßens während der Hauptversammlung verdeutlicht. Stimmung, Spaß und Leidenschaft hätten im Mittelpunkt der Musikauftritte gestanden, für die man ein „sehr positives Feedback“ erhalten habe.

Der Musikverein habe viele Anfragen erhalten, „leider mussten wir auch im vergangenen Jahr wieder einige Auftritte absagen“, so die Vorsitzende. Den Ausfall des Jahreskonzertes, den viele Bürger bedauert hatten, begründete sie mit Terminschwierigkeiten vieler Musiker. Ihr Dank galt den Mitgliedern des Fördervereins für „eine wirklich großartige Leistung“, allen Musikern für deren „Einsatz, Rückhalt und super Leistungen“ sowie der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen.

Rund 36 aktive Mitglieder gehören dem Musikverein derzeit an. Dazu kommen 18 Ehrenmitglieder, 107 passive Mitglieder, fünf Jungmusiker sind in Ausbildung. 39 Auftritte hatte der Verein, wovon 26 auf die Trachtenkapelle, 13 auf die „Hippies“ entfielen. 16 Auftritte wurden in der Gemeinde absolviert. 27 Musiker im Alter von 22 Jahren spielen bei den „Hippies“, die zu Beginn des Jahres ihr zehnjähriges Bestehen feiern konnten.

Sie alle verfügen über eine gesunde finanzielle Basis, obwohl die Ausgaben die Einnahmen um 2670 Euro überstiegen. Christian Kettner vom Förderverein sagte, man werde sich auch in diesem Jahr wieder sehr stark mit der Jugendarbeit beschäftigen, eine Kooperation mit der vereinsunabhängigen Jugendkapelle von Siegfried Willibald in Daisendorf laufe. „Außerdem haben wir vor, Flötenunterricht anzubieten“, sagte Kettner.

Ronny A. Knepple, Vorsitzender des Blasmusikverbandes Bodenseekreis, Bezirk 2, ehrte Dirk Kramer, Patrick Ossiander und Marco Straßer für 30-jährige aktive Musikertätigkeit, Leonie Oßwald für zehn Jahre. Für noch ausstehende vorjährige Ehrungen überreichte Luisa Claeßens Nadeln an Jürgen Hertkorn und Julia Trenkle (zehn Jahre).

Neuwahlen

Der Musikverein hat gewählt: Luisa Claeßens (Vorsitzende), Patrick Ossiander (stellvertretender Vorsitzender), Ralf Kettner (Kassierer), Jochen Rominger (Schriftführer) und Jürgen Hertkorn (Zeugwart). Beisitzer: Helmut Berner (Mitgliederbetreuung), Stefan Maier (Pressewart), Dirk Kramer (Festwirt), Florian Keim (neue Medien), Verena Rominger (Jugendleitung), Franz Beil (Mitgliedervertretung) und Anna Klausmann (Noten-/Uniform).