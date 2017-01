Uhldingen-Mühlhofen Jahresbilanz von Bürgermeister Edgar Lamm: "Wir waren goldrichtig in der Spur"

Der Neujahrsempfang findet in der neuen Tourist-Information statt, außerdem wird der Masterplan Weltkulturerbe weiter umgesetzt.

Wieder „goldrichtig in der Spur“ war die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen nach Darstellung von Bürgermeister Edgar Lamm im Vorjahr. „Wir haben erneut sehr viel Positives für die Bürgerschaft umgesetzt und planen bereits kreativ für dieses Jahr“, sagt der Rathauschef. Besonders freut sich Lamm über die Fertigstellung der Tourist-Information (TI) beim Parkplatz am See in Unteruhldingen. Hier, im 300 Personen fassenden Welterbesaal, wird am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr erstmals der Neujahrsempfang stattfinden. „Die offizielle Einweihung wird Ende März sein und am Sonntag, 2. April, findet ein Tag der offenen Tür statt, bei dem die Öffentlichkeit alle Räume besichtigen kann; musikalische und kulinarische Angebote werden den Tag abrunden“, sagt der Bürgermeister.

Mit der Entscheidung des Gemeinderats, die Echt-Bodensee-Card (EBC) ab Januar 2018 unter dem Vorbehalt eines funktionierenden Systems einzuführen, habe man im Sommer einen Kompromiss beschlossen, „der uns die Entscheidungsfreiheit belässt, gleichzeitig aber auch ein klares Signal an die Tourismusdestination Bodensee gibt“. Für ganz wichtig hält es Lamm, dass das System funktioniert, „das ist für uns die Grundlage des Beitritts“.

Die Einführung des elektronischen Meldescheins ab der Saison 2017 verpflichtend für alle Beherbergungsbetriebe mit Übernachtungsmöglichkeiten hält Lamm für einen „richtigen Schritt in die Zukunft“. Der Bürgermeister spricht in dem Zusammenhang die Erhöhung der Kurtaxe und des Bettengelds an, was „eine gute und richtige Entscheidung des Gemeinderats“ gewesen sei. Ab der diesjährigen Saison werde es nur noch eine einheitliche Kurzone geben, egal in welchem Ortsteil der Gast untergebracht sei.

Dass der Gastgeberverein, der sich eindeutig gegen die EBC ausspricht, gegründet worden ist, hält Lamm zunächst einmal im Grundsatz für positiv, „wenn man das gemeinsame Ziel hat, für das Wohlbefinden der Gäste zu arbeiten“. „Ein bisschen schade“ findet es der Bürgermeister aber, dass man derzeit auf Konfrontation gehe. Führende Köpfe des Vereins würden offensiv damit werben, aus der TI und dem Internetportal auszutreten. Sein Appell: Gemeinsam für das Wohlbefinden des Gastes zu arbeiten. Von der neuen TI verspricht sich Lamm eine ganz besondere neue Qualität. „Ich bin sicher, dass diese durch Überzeugungsarbeit wieder die Betriebe für sich gewinnen wird. Wir stellen uns der Diskussion und ich bin überzeugt, dass wir in absehbarer Zeit wieder gemeinsam marschieren werden.“

Den Ortsteil Mühlhofen ansprechend erwähnt Lamm den Bürgerpark Aachinsel, den man mit einem „wunderschönen Bürgerfest“ seiner Bestimmung übergeben habe. Lamm: „Gemeinde, Vereine und Bürgerschaft haben nach zähen Verhandlungen und nicht immer einfachen Entscheidungen ein wahres Schmuckstück gewonnen. Eine solche Oase der Erholung und Ruhe fehlte in Mühlhofen.“

Der Baubeginn der nur wenige Meter daneben liegenden Aach-Arkaden zur Belebung der Ortsmitte in Mühlhofen mit der Kombination von Ladengeschäften und Wohnbebauung habe indes bedingt durch das Thema Altlasten und der Bodenbeschaffenheit einen zähen Beginn. Das Thema Altlasten sei positiv geklärt worden, durch die Bodenbeschaffenheit müssen Bohrpfähle verankert werden, die von einer Spezialfirma ausgeführt werden müssen. Terminlich müsse dies mit der Fachfirma abgeklärt werden, die Fertigstellung der Aach-Arkaden sei jetzt im Frühjahr 2018 zu erwarten.

Die Neugestaltung des gegenüberliegenden Grundstücks in der Kirchstraße 2 ist Lamm zufolge durch die Verzögerung des Baubeginns in der Ortsmitte ebenfalls auf dieses Jahr geschoben worden. Der Baubeginn des „Wohnpark Uhldingen-Mühlhofen“ für ein neues Pflegeheim sowie ein Wohnen mit Service sei erfolgt und der Bau gehe mittlerweile zügig voran. „Ein dringend notwendiges Projekt in unserer Gemeinde“, sagt Lamm. In Oberuhldingen wiederum sei man mit dem Wohnbaugebiet Oberes Ried dem dringenden Bedürfnis der Bürgerschaft nach preiswerten und familienfreundlichen Bauplätzen nachgekommen. Die Gemeinde sei „unwahrscheinlich attraktiv“, der Zuzug steige rapide von Jahr zu Jahr und die Preise für Mietwohnungen und Eigentum explodierten regelrecht. „Hier ist die Gemeinde in der Pflicht, gemeindeeigene Bauplätze gerade für junge Familien anbieten zu können.“

Auch sehr viele kleinere Projekte sind Lamm zufolge erfolgreich umgesetzt worden. Der Rathauschef nennt beispielsweise den Zebrastreifen zwischen Edeka und Lidl in Oberuhldingen. Oder die Gestaltung der Außenanlagen und die Erweiterung um Grabfelder und Friedbäume auf beiden Friedhöfen sowie die Anlage eines Urnenhains und eines muslimischen Grabfeldes auf dem Friedhof in Mühlhofen.

Die Dachsanierung des Altbaus des Kindergartens Max und Moritz sei erfolgt, die vorhabenbezogenen Bebauungspläne Ölgarten und Öschle in die Wege geleitet worden. An der „zuweilen stürmischen“ Schiffsanlegestelle in Unteruhldingen sei nach einem Eigentümerwechsel durch den neuen Eigentümer CMS wieder Ruhe eingekehrt.

Einen Ausblick auf dieses Jahr gebend spricht Lamm die weitere Umsetzung des Masterplans Weltkulturerbe an. Zum einen werde das Pfahlbaumuseum erweitert, zum anderen stehe die planerische Neugestaltung der Uferpromenade Unteruhldingen vom Pfahlbaumuseum bis hin zur Ostmole in Zusammenarbeit mit der Planstatt Senner an, die dann 2018 und 2019 umgesetzt werden soll. Hierzu gehöre ebenfalls der Neubau des Hafenmeistergebäudes, den sich der Verwaltungschef im Rahmen eines PPP-Modells (Public Private Partnership) vorstellen kann.

„Um all dies in einem guten Einvernehmen mit der Bürgerschaft anzugehen, wollen wir hierzu Bürgerworkshops im Frühjahr einrichten“, so Lamm. Wichtig sei des Weiteren die Sanierung des Grundschulgebäudes in Mühlhofen und der Neubau des Bauhofs in Oberuhldingen. Die Umsetzung sei ebenfalls für die Jahre 2018/2019 vorgesehen.

Zeitleiste wichtiger Ereignisse

Februar

Der Gemeinderat beschließt, das Rathaus in Oberuhldingen umfassend zu sanieren.

April

Neuer Verkehrsübungsplatz, Amphitheater und weitere Spielgeräte im Schulhof der Lichtenbergschule werden ihrer Bestimmung übergeben.

Die Trachtengruppe Uhldingen-Mühlhofen feiert ihren 40. Geburtstag mit dem 23. Gauheimatabend des Bodensee Heimat- und Trachtenverbands.

Juni

Das Kinderhaus Sonnenschein in Mühlhofen feiert sein 50-jähriges Bestehen, das Reptilienhaus seinen 40. Geburtstag.

Für besondere Leistungen erhält der Sportboothafen Unteruhldingen das Umweltsymbol „Blaue Flagge“ zum 21. Mal.

Juli

Der Fußballclub Uhldingen richtet den vom südbadischen Fußballverband geförderten Familiensporttag im Bezirk Bodensee aus.

Der Gemeinderat befürwortet mehrheitlich die Echt-Bodensee-Card ab 2018.

September

Mit einem Bürgerfest wird der Bürgerpark Aachinsel in Mühlhofen offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Ende des Monats beginnen die Arbeiten zum Neubau von Lärmschutzwänden entlang der B31 in Richtung Überlingen.

Oktober

Nach 45 Jahren findet das Birnauer Weinfest, das in der Regel am ersten Oktoberwochenende auf dem Markgräflich Badischen Weingut Birnau-Oberhof ausgetragen wurde, nicht mehr statt.

Der evangelische Pfarrer Diedrich Onnen verlässt nach 26-jähriger Wirkungszeit die evangelischen Kirchengemeinde Laetare.

November

Das Kriegerdenkmal, das sich jahrzehntelang beim ehemaligen Haus des Gastes befand, wird im Rahmen der Gedenkfeier zum Volkstrauertag an seinem neuen Platz nordöstlich der katholischen St.-Quirinius-Kapelle in der Seefelder Straße offiziell eingeweiht und gesegnet.

Dezember