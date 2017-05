Uhldingen-Mühlhofen Immer weniger aktive Helfer im DRK-Ortsverein

Dem Roten Kreuz in Uhldingen-Mühlhofen fehlen Nachwuchskräfte. Klaus Groth hat Günther Schrettinger an der Spitze des Ortsvereins abgelöst.

Uhldingen-Mühlhofen – Klaus Groth ist neuer Vorsitzender des DRK-Ortsvereins. Der Bereitschaftsleiter löst Günther Schrettinger ab, der dem Deutschen Roten Kreuz in Uhldinger in den zurückliegenden vier Jahren vorstand. Stellvertretender Vorsitzender ist Klaus Heim. Das ergaben die Neuwahlen bei der Hauptversammlung im "Sternen“ in Mühlhofen.

Froh sind die Mitglieder, dass im Vorjahr die lang ersehnte Abnahme ihres Vereinsheims am Kanalweg erfolgt ist. Geldmangel hatte zu Verzögerungen beim Bau des über 210 000 Euro teuren Heims geführt, dessen Bau im Jahr 2013 in zwei Bauabschnitten begonnen worden war. Schrettinger hatte die Bauarbeiten vom Spatenstich bis zur Endabnahme des Gebäudes geleitet. Seinen Rücktritt begründete er damit, dass es im Vorstand unterschiedliche Vorstellungen gäbe, wie ein Verein, insbesondere der DRK-Ortsverein, geführt werden und wie das Zusammenleben und Wirken im Verein sein sollte. „Meine Vorstellungen decken sich in keinem Fall mit den Vorstellungen einiger Vorstandsmitglieder“, sagte er.

Das DRK verfügt derzeit über 36 aktive Mitglieder. Zur Schnelleinsatzgruppe, die über Funkmelder zu 14 Notfalleinsätzen gerufen wurde und bei 37 Veranstaltungen den Sanitätsdienst übernahm, gehören 14 Mitglieder. Weitere 14 arbeiten bei Blutspendeterminen und verschiedenen Veranstaltungen mit. Außerdem gibt es acht Alterskameraden. Dem Jugendrotkreuz, betreut von einem Jugendleiter und vier Gruppenleitern, gehören acht Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren an. Es war am 1. August in die neuen Räume im DRK-Heim umgezogen. Außerdem gibt es im Verein 630 passive Mitglieder.

517 Teilnehmer hat Bereitschaftstleiterin Doris Strobel-Mroczek in 35 Kursen in Erster Hilfe ausgebildet. Bei vier Blutspendeterminen wurden 672 Konserven an die Blutspendezentrale nach Ulm weitergeleitet – 61 mehr als im Jahr 2015. Groth sagte dazu: „Erfreulich war, dass wir 58 Erstspender zu den Terminen begrüßen konnten.“ Die nächste Gelegenheit zur Blutspende ist am Donnerstag, 6. Juli, in der Lichtenberghalle Oberuhldingen.

Dem Jahresbericht von Brigitte Haller und Klaus Groth zufolge stand im Vorjahr der weitere Ausbau des Obergeschosses im DRK-Heim im Mittelpunkt. Nachdem Auflagen wie die Installation der Blitzschutz- und Rauchmeldeanlage erfüllt worden seien, sei die Genehmigung zur offiziellen Nutzung des gesamten Hauses erteilt worden. „Die Innengestaltung ist funktionell und zweckmäßig eingerichtet und kann jetzt für die Ausbildungsabende und Breitenausbildung genutzt werden“, erläuterte Groth. Weitere Inneneinrichtungen wie ein Bodenbelag, eine Küche und diverse Möbel und Einrichtungsgegenstände stünden aber noch an.

Als weiteres Ziel für dieses Jahr nannte Groth die Anschaffung neuer Einsatzkleidung für rund 6500 Euro, außerdem solle der Funkverkehr Ende des Jahres von analog auf digital umgestellt werden. Mit rund 6000 Euro schlagen neue Funkgeräte für die Fahrzeuge zu Buche. Der Bereitschaftsleiter bedauerte, dass nur noch 14 Helfer die Sanitätsdienste und Notfalleinsätze abdecken. „Nachwuchs ist gefragt. Und so wird es dieses Jahr noch ein Thema sein, wie wir zu neuen Bereitschaftsmitglieder kommen werden“, betonte Groth.

Für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft wurden abschließend Sophia Groth, für 15 Jahre der ehemalige Vorsitzende Hans Mroczek und für 35 Jahre Klaus Heim geehrt. Eine Auszeichnung für 60 Jahre passive Mitgliedschaft erhielt Heinz Burkert.

DRK-Ortsverein

Der DRK-Ortsverein Uhldingen-Mühlhofen hat eine lange Tradition. Schon seit 1887 engagierten sich Frauen im Frauenverein Mühlhofen. Die Sanitätskolonne Mühlhofen wird im Jahre 1916 erwähnt. Derzeit zählt der Ortsverein knapp 670 Mitglieder. Davon gehören 36 zu den aktiven Helfern einschließlich acht Alterskameraden. Das Rotkreuz engagiert sich insbesondere im sozialen Bereich, im Sanitätsdienst sowie in der humanitären Hilfe und im Katastrophenschutz. Vorsitzender ist Bereitschaftsleiter Klaus Groth.

Information im Internet: