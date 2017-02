Überlingen-Bambergen I-Hager-Frühschoppen in Bambergen: Pfeffer ins närrische Menü gestreut

Sehr gut besuchter I-Hager-Frühschoppen. Sketche und Tänze begeistern das Publikum.

Jägerlatein und Piratentum, schwingende Haare und kesse Sohlen, Märchenparaden und Herzblätter: Heimische und auswärtige Narren haben sich an viel Parodie und Witz beim "16. internationalen Frühschoppen der Neuzeit im DGH" des Narrenvereins „Kuckucks I-Hager“ erfreut, nachdem deren Präse Werner Brodmann im Kreise von Kuckuck, I-Hagern und Narren(ersatz)eltern dem närrischen Volk seinen Gruß entboten hatte. Darunter Nachbarn unter anderem aus Disedorf, Lippertsreute und Nußdorf. Für fetzig-klingenden Schwung aus blau-gelber Ecke sorgte eine 20-köpfige Abordnung der Harmonie Lippertsreute unter Dirigent Uwe Keller. Und Conferencier Willi Hahn hielt die Lachmuskeln in Bewegung mit vielen Witzen: Jeder Frühschoppengast weiß jetzt, dass es sich beim Magerquark um einen ausgehungerten Frosch und bei Helmut um ein helles Mammut handelt.

Mit würziger Wortakrobatik wurde stets Pfeffer ins närrische Menü, das inklusive Einmarsch, Begrüßung, Pause und Ende aus zwölf Programmpunkten bestand, gestreut. Als gutes Beispiel voran ging Brodmann mit seinem Viertelstündchen Jägerlatein. „Oh holdes Waidwerk, süße Pflicht – etwas Schöneres gibt es nicht“, lauteten seine hehren deutschen Jägerworte, um diese zwischenzeitlich in einen Überlinger Sonderbericht abzuwandeln, weil in der Kernstadt immer mehr Deutsch geführte Wirtschaften schlössen.

„Wo soll des noch nah führe, wenn mir narre stond vor verschlossene Türe?“ Ortsvorsteher Siggi Weber stand dem Präse als mit kräftiger Stimme ausgerüsteter und nach Rum dürstender Auenbachpirat in Nichts nach, dabei unterstützt von seinem gut aufgelegten Sohn Patrick als Papagei Rico, der sich nach drei Jahren aus seinem Käftig befreien konnte.

Überhaupt, der Nachwuchs: Um den müssen sich die Kuckucks I-Hager nun wahrlich keine Sorgen machen. Zu sehen und zu hören etwa in „Märchenland anders“ mit einer neuen Version von Aschenputtels Schuhen, einem gut aussehenden Prinz und einer bunten Fee. Fünf „Freche Gören“ in bunten Hosen wiederum ließen ihre langen Haare zum Hip-Hop durch die Luft wirbeln. Dann eine Parodie auf Rudi Carells „Herzblatt“, das im Verjagen der männersuchenden Tanja endete. Optische Leckerbissen beim „Bonanza Männerballett“, angeführt vom neuen amerikanischen Präsidenten. Und als Schlusspunkt das siebenköpfige, rotweiß gekleidete Frauenballett, das in „Abba-artig“ zu den weltbekannten Hits der schwedischen Gruppe kesse Sohlen aufs Parkett legte – eine Augenweide und das Publikum der Meinung: "Das war spitze!" Ein "Kuckucks I-Hager"-Frühschoppen in bester Manier – für Aug und Ohr, fürs Gemüt und den Magen.